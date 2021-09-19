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Afgan kadınları eğitim hakları için "sessiz protesto" düzenledi

#Afganistan#Taliban#Dünya
Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenledi

Afganistan'da bir grup kadın, Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası kısıtlanan eğitim ve çalışma haklarını geri almak için "sessiz protesto" gerçekleştirdi.

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Başkent Kabil'de Eğitim Bakanlığının karşısındaki alışveriş merkezinin girişinde toplanan yaklaşık 15 kadın ağızlarını bantlayarak, ellerindeki dövizlerle sessiz protesto düzenledi.

Eğitim Bakanlığının cuma günü yaptığı açıklamada, okullarda sadece erkek öğrencilerin eğitim almasına izin verilmesi ve kız öğrencilerin eğitimine değinilmemesi protesto edildi.

Protestocular, kız öğrencilerin okullarda giydikleri üniformalara atfen beyaz başörtüsü ile siyah elbise giydi.

Dövizlerde, "Dersimi ve ödevimi alma", "Dinin tanıdığı eğitim hakkını kadınlardan almayın", "Eğitim kapısının kızlara kapatılması, onları karanlık bir cehalete hapsetmektir", "İlim talep etmek kadın ve erkeğe farzdır", "Kadınlar okula gitmeli" ifadeleri yer aldı.

Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenledi

Protestoyu organize eden Farah Mustafavi, eğitim ve iş hakları için toplandıklarını kaydederek, "Yeni eğitim düzenlemesine göre, kızlar 6’ncı sınıfa kadar eğitim alabilecek ancak ötesine geçemeyecek. Ayrıca, kadınların çalışabileceği yerler kapatıldı. Eğitim almak kadınların şer-i ve medeni haklarıdır. Bu hakkı ne İslam ne de Allah bizden aldı." dedi.

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Protestoculardan Şekiba Temkin, Taliban yönetimi ile ülke genelinde kız ve erkek eğitiminin ayrıldığını belirterek, "Taliban, kadınların eğitimine engel oluyor. Bugün sesimizi yükseltmek için Eğitim Bakanlığının önünde toplandık. Eğitim almak, kız ve erkeğe farz ise neden kızların okullara gitmesine izin verilmiyor?" ifadelerini kullandı.

Afgan kadınları eğitim hakları için sessiz protesto düzenledi

Simagül Cemali ise şunları kaydetti:

"Önceki üniversite sınavları kadınların yüksek derece yapabileceğini kanıtlıyor. Kadınların üniversiteye ya da okullara gitme hakkı hiçbir şekilde engellenemez."

Uluslararası camiaya da seslenen Cemali, "Uluslararası toplumun bu konuyu takip etmesini istiyoruz. Afgan kadınlarının haklarının çiğnenmesine izin vermemeliler." şeklinde konuştu.

Bir diğer protestocu Sadiye Kadiri, Afganistan kadınlarının 20 yıl önceki kadınlar olmadığını belirterek, "Neden okulların kapısı kızların yüzüne kapatıldı? Kadın ve erkeklerin eğitim alması farzdır." dedi.

Yaklaşık 20 dakikalık protestonun ardından göstericiler Taliban güçlerinin uyarısı sonrası dağıldı.

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#Afganistan#Taliban#Dünya