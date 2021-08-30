Afgan akınına karşı Meriç 2 planı

Bu çerçevede, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik’in işbirliğinde, geçen yıl Meriç’te binlerce sığınmacının akın ettiği olaylardan esinlenilerek “Meriç 2” adlı yeni bir plan devreye sokuldu. Yunan Real News gazetesinin haberine göre, Ege’de alınan bazı tedbirler şu şekilde:

Adalardaki askeri gözetleme kulelelerinde, termik kameralar ve elektronik cihazlar yenilendi.

Yedek parça eksikliği yüzünden yaklaşık 10 yıldır uçamayan 5 adet Dauphin tipi helikopter onarılarak, uçmaya hazır hale getirildi.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı’ndan (Frontex), Afgan göçmenlerin muhtemel bir akını halinde, süratle takviye yapması istendi.

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