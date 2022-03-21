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AFAD ekipleri Ukrayna’da yemek dağıtıyor

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Ukrayna sınır kapısında gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetlerine Lviv’de de devam ediyor.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Rusya’nın saldırı düzenlediği Ukrayna’da insani yardım faaliyetleri düzenliyor. Günlerdir Ukrayna sınır kapısında sıcak yemek dağıtımı yapan AFAD, Lviv kentinde de yemek dağıtımı yapmaya başladı.

Şu anlık bin kişiye sıcak yemek dağıttıklarını söyleyen AFAD sorumlusu Oğuz Güleşen, “Olumsuz gelişmeler çerçevesinde AFAD eşgüdümü ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile insani yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Şu an AFAD ekibi olarak, Lviv Veterinerlik Fakültesi önündeyiz ve burada sıcak yemek dağıtımımız devam ediyor. Şu an halihazırda, Moldova ve Romanya Siret Kapısı’nda ekiplerimizle birlikte insani yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Moldova’nın kuzeyinde Otacı ve güneydoğusundaki Palanka Sınır Kapısı’ndaki göç hareketini AFAD ekiplerimiz yerinde değerlendiriyor.

AFAD ekipleri Ukrayna’da yemek dağıtıyor

Muhtemel ihtiyaca göre, Moldova tarafında da sıcak yemek dağıtımına başlayacağız. Faaliyete dün başladık ve yarın da Lviv tren istasyonunda sıcak yemek dağıtımımız olacak. Dün 650-700’e yakın yemek dağıtımı yaptık, bugün de bin dağıtım yapmayı planlıyoruz. Fakat ihmallere ve ihtiyaca göre 30 bin kişiye yetecek kadar sıcak yemek dağıtımı yapabileceğiz” dedi.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Ukrayna

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