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Af Örgütü: İsrail bir ‘apartheid’ rejim

#Uluslararası Af Örgütü#İsrail#Apartheid Rejim
Af Örgütü: İsrail bir ‘apartheid’ rejim

Uluslararası Af Örgütü, İsrail’i Filistinlilere karşı sistematik ayrımcılık ve ırkçılık uygulamakla suçladı ve bu devletin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

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LONDRA merkezli Uluslararası Af Örgütü (AI), İsrail’in bir apartheid (ırkçı) rejim olduğunu ortaya koyan 280 sayfalık rapor açıkladı. Raporda, İsrail yönetiminin Filistinlilere yönelik ayrımcı uygulamalarına yer verildi. Doğu Kudüs’te düzenlenen basın toplantısında raporu tanıtan Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Filistinlilerin yaşadıkları her yerde “aşağı ırktan insan” muamelesi gördüğünü, haklarından sistematik olarak yoksun bırakıldıklarını kaydetti. İsrail nüfusunun yüzde 20’si Araplardan oluşuyor.

IRKÇI UYGULAMALAR

İsrail’in, kontrolü altındaki tüm bölgelerde açıkça apartheid kapsamına giren; mekansal ayrıştırma, mülksüzleştirme ve dışlama politikaları uyguladığını tespit ettiklerini ifade eden Callamard, dünya kamuoyunu buna karşı çıkmaya çağırdı. Ülkede yaklaşık 700 bin Yahudi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te uluslararası hukuka göre yasadışı yerleşimci olarak ikamet ediyor. Callamard, “Milyonlarca insanı kurumsallaşmış ve uzun vadeli ırkçı baskılara maruz bırakmak hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Dünyamızda apartheid rejimine yer yoktur. İsrail’e anlayış göstermeyi seçen devletler kendilerini tarihin yanlış tarafında bulacaklar.

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İSRAİL’DEN TEPKİ

İsrail’e silah temin etmeye devam eden ve onu BM’de hesap vermeye karşı koruyan devletler apartheid sistemini destekliyor” şeklinde konuştu. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid rapora tepki gösterdi. İddialar için “asılsız” diyen Lapid, raporun geri çekilmesini istedi.

1967’DE KAPSAMI GENİŞLEDİ

İsrail’in, 1948’de kurulduğundan bu yana Yahudilerden oluşan bir demografik çoğunluk sağlama politikası izlediği kaydedilen raporda, toprakların ve kaynakların kontrolünü Yahudi İsraillilerin yararına en üst düzeye çıkarma politikası güdüldüğünün altı çizildi. Raporda, İsrail’in 1967’de bu politikayı Batı Şeria ve Gazze’yi de kapsayacak şekilde genişlettiğine dikkat çekildi. Örgüt, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) İsrail’e kapsamlı bir silah ambargosu uygulamaya da çağırdı. Apartheid kavramı, Güney Afrika’da beyazların üstünlüğünü korumak için yasalarla desteklenmiş ırkçı uygulamaya verilen isimdi. BM, Apartheid’i 1966 yılında insanlığa karşı suç ilan etmişti.

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#Uluslararası Af Örgütü#İsrail#Apartheid Rejim

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