Adını açıkladı: GERM! İşte Bill Gates'in 'dünyayı kurtaracak' projesi

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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı. Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen TED 2022 konferansında konuşan Gates'ten çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Komplo teorisyenleri, Kovid-19 pandemisi boyunca Gates'i hedef aldı ve kanıt olmamasına rağmen Gates'in şirketleri tarafından geliştirilen mikroçiplerin aşılar yoluyla insanlara yerleştirildiğini iddia etti. Komplo teorilerine ve aşı karşıtlığı hakkında konuşan Gates şu ifadeleri kullandı;

'Gates Vakfı aşılarla, yeni aşıların icadıyla ve aşıları finanse etmeyle çok ilgileniyor. Bu çabalarla on milyonlarca hayat kurtarmış olmaktan gurur duyuyoruz.'

Protestolar hakkında ne hissettiği sorulduğunda Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi.

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BİR SONRAKİ SALGINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPACAK

Kovid-19'un son pandemi olmayabileceğini defalarca dile getiren Gates, yeni bir salgını önlemek için dikkat çeken bir karar aldı.

Gerekli adımların atılması durumunda yeni bir pandeminin önlenebilceğini belirten Gates bu kapsamda küresel salgına karşı müdahale ve mobilizasyon için oluşturulan GERM ekibi olarak adlandırdığı bir müdahale ekibine yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Gates'in planı söz konusu yatırımın yanı sıra dünya çapında teşhis ve sağlık sistemlerine yönelik Ar-Ge'ye daha fazla destek sağlamayı da içeriyor.

GERM'in tek önceliği pandemiyi önlemek olan 3 bin kişilik bir müdahale ekibi olacağının altını çizen Gates, GERM ekiplerinin epidemiyologlar ve veri bilimcilerinden lojistik uzmanlarına ve iletişim ve diplomasi becerilerine sahip olan bir dizi uzmandan oluşacağını belirtiyor.

Gates küresel sağlık ordusu olarak lanse edilen GERM'in ana hedefini 'Görev, salgınları pandemi haline gelmeden durdurmaktır' şeklinde özetliyor.

Zira Gates, Kovid-19'un yayılmasını ilk 100 gün içinde durdurabilseydik, virüs nedeniyle ölenlerin yüzde 98'inden fazlasının bugün hayatta olacağı görüşünde.

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How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates geçtiğimiz haftalarda kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs 6.2 milyonun üzerinde kişinin hayatına mal oldu.

KOMPLO TEORİLERİNE KİTAPLA YANIT VERECEK

Kitapta Anthony Fauci ve Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi halk sağlığı liderleriyle yaptığım düzenli görüşmelere de yer verdiğini belirten Gates, 'komplo teorilerine konu olmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıyorum' dedi.

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Gates sözlerine şöyle devam etti;

'Bir daha pandemi yaşamama hedefi hiçbir zaman iddialı değil, ancak aşılarla yaptığımız büyük atılımlar ve solunum yolu hastalıkları hakkında edindiğimiz bilgiler de dahil olmak üzere son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden harekete geçirdi. Bu yol başarıya giden bir yol. Dünya artık pandemilerin ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladı ve ivme bizden yana. Artık kimsenin bulaşıcı bir hastalığın milyonlarca insanı öldürebileceğine veya küresel ekonomiyi durdurabileceğine ikna olmasına gerek yok. Doğru seçimleri ve yatırımları yaparsak, Kovid-19'u son salgın haline getirebiliriz.'