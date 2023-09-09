Adana'da 3 gün arayla 2'nci orman yangını

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Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İmamoğlu ve Kozan Orman İşletme müdürlükleri ile yakın bölgede görevli 10 arazöz, 10 su tankı ve 80 personel, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

3 GÜN ÖNCE DE Yangın ÇIKMIŞTI

Öte yandan, 3 gün önce de aynı bölgede orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede söndürülmüştü.