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Adana'da 3 gün arayla 2'nci orman yangını

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#Yangın#Adana#Orman Yangını
Adanada 3 gün arayla 2nci orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 01:51

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahalede bulunuyor. Aynı bölgede 3 gün önce de orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede kontrol altına alınmıştı.

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Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Topçular Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

İmamoğlu ve Kozan Orman İşletme müdürlükleri ile yakın bölgede görevli 10 arazöz, 10 su tankı ve 80 personel, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

3 GÜN ÖNCE DE Yangın ÇIKMIŞTI

Öte yandan, 3 gün önce de aynı bölgede orman yangını çıkmış, alevler kısa sürede söndürülmüştü.

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#Yangın#Adana#Orman Yangını

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