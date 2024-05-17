AB’ye ders gibi Türkiye raporu

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Avrupa Birliği’ne kendi düşünce kuruluşundan Türkiye ile ilişkileri geliştirme ve işbirliği tavsiyeleri geldi. Merkezi Paris’te bulunan AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (EUISS) tarafından hazırlanan 56 sayfalık raporda, üyelik tartışmaları tek ya da ana odak noktası olmasa da AB’nin Türkiye’nin arzularını kabullenmesi ve gelecek için kanalları açık tutması önerisinde bulunuldu.

AYAK İZİNİ GENİŞLETİYOR

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki ayak izini genişleten Türkiye’nin yumuşak gücü başarılı bir şekilde yansıtırken yelpazenin sert güç ucunda da önemini artırdığının vurgulandığı raporda, “Türkiye’nin çok yönlü ve uyarlanabilir yaklaşımı başarısının anahtarı” denildi. Raporda, “Kültür ihracı ve teknolojik ilerlemelerin bu birleşimi, açık hedefleri olan bir ülkenin resmini çiziyor: diplomatik hüner, ekonomik genişleme ve güçlü askeri yetenekler” ifadeleri kullanıldı.

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Belgede, AB’ye Türkiye’nin dinamiklerini anlama, açık ve yapıcı diyaloğa girme tavsiyesinde bulunuldu. Ankara’nın diplomatik araçlar ve hedef odaklı iletişimden oluşan çok çeşitli bir araç kutusu kullanarak özellikle Batı Balkanlar, Ortadoğu, Afrika ve Güney Kafkasya’da önemli bir oyuncu olarak öne çıktığının altı çizildi.

ÖNERİ VE VURGULAR

* Türkiye’nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve ve Körfez’deki yükselişi yadsınamaz. Kültürel etkisi, insani yardım çabaları ve genişleyen ekonomik bağları bölgesel manzarayı yeniden şekillendiriyor.

* Türkiye, raporda ele alınan bölgelerdeki ülkelerle köprüler kurmasını sağlayan önemli bir yumuşak güce sahip ve yürüttüğü diplomatik çabalar takdiri hak ediyor.

* Türkiye’nin AB’ye katılma arzusunun kamuoyu önünde kabul edilmesi, Türkiye’nin stratejik hedeflerine saygı gösterilmesini sağlarken, mevcut durumla ilgili gerçekçi beklentiler yaratır.

* AB, Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki başarılı angajmanından değerli dersler çıkarabilir.

* AB ve Türkiye birbirini tamamlayıcı güçler sunabilirler. AB, lojistik ve koordinasyon konularında mali kaynak ve uzmanlık sağlarken, Türkiye coğrafi yakınlığını ve kültürel anlayışını kullanarak belirli alanlara erişimi kolaylaştırabilir.

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* Ekonomi, enerji ve ulaştırma alanlarında 2019’da askıya alınan yüksek düzeyli diyaloglar yeniden başlamalı. Bunu, Ortaklık Konseyi’nin yeniden toplanması takip etmelidir.

* Türkiye’nin NATO üyeliği bölgesel güvenlik ve istikrarın temel taşı olmaya devam ediyor.