Abramoviç iki yatını da Türkiye'ye getirdi

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KARADAĞ’dan geçen hafta ayrılan Abramoviç’in My Solaris adlı yatı, önceki gün Muğla açıklarına geldi. Bodrum’a demir atan 140 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğindeki Bermuda Adaları bayraklı My Solaris dünyanın en lüks yatlarından biri olarak kabul ediliyor. Helikopter pisti, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatın değeri ise yaklaşık 600 milyon dolar.

EN PAHALI YATLARDAN BİRİ

My Solaris’in ardından Abramoviç’in Eclipse isimli yatı da dün Marmaris’e ulaştı. Karayipler’deki St. Martin’den yola çıkan yat, Yunanistan’ın Girit ve Rodos adalarının güneydoğusundan seyrettikten sonra Türk karasularına giriş yaptı. 2 helikopter pisti, 9 güvertesi, 1 yüzme havuzu ve füze savunma sistemine sahip süper yat, 164 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük teknelerinden biri. 750 milyon dolar değerindeki yat, dünyanın en pahalı ikinci yatı.

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