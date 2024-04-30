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ABD'yi sarsan saldırı: 4 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralı

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#Abd#Polis#Saldırı
ABDyi sarsan saldırı: 4 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 12:29

ABD’de düzenlenen bir operasyonda çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı. Yetkililer, saldırının uzun bir aradan sonra polisin aldığı en büyük darbe olarak nitelendirdi.

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ABD federal kolluk kuvveti Marshals ekipleri ve yerel polisin kaçak şüphelilere dün düzenlediği operasyonda, iki şüphelinin ateş açması sonrasında polis ile şüpheliler arasında çatışma çıktı. Yetkililer, çatışmaya dair yaptıkları açıklamada 4 polisin öldüğünü ve 4 polisin ise yaralandığını açıkladı.

ABD Marshals ekipleri olayla ilgili yaptığı açıklamada “Bu gece, Kuzey Carolina'da Charlotte kentinde meydana gelen korkunç silahlı saldırının paramparça ettiği hayatlar nedeniyle yüreğimiz burkuldu. Yerel polisler ve iki Görev Gücü polisimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” dedi.

CENAZE POLİS KORTEJİ EŞLİĞİNDE HASTANEDEN ALINDI

Charlotte-Mecklenburg Polis Teşkilatı Müdürü Johnny Jennings, olayı polis teşkilatında geçirdiği 30 yıl boyunca polise yönelik en kötü saldırı olarak nitelendirdi. Hastanede ölen polis memuru için yerel polis, cenazeyi hastaneden selamlayarak teslim aldı ve polis korteji eşliğinde adli tıbba götürdü.

ABDyi sarsan saldırı: 4 polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralı


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#Abd#Polis#Saldırı

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