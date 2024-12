ABD'yi sarsan görüntüler: Polislerin dövdüğü mahkum hayatını kaybetti

ABD'de Robert Brooks adlı bir mahkum, New York'un kuzeyindeki Marcy Islah Tesisinde infaz memurları tarafından ölümcül bir şekilde dövüldükten sonra 10 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Yapılan iç incelemenin ardından New York Valisi Kathy Hochul, olaya karışan 13 memur ve bir cezaevi hemşiresinin görevden alınması emrini verdi. New York Başsavcısı Letitia James, Brooks'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, olay anına ait polis kamerası görüntüleri ABD'yi derinden sarstı.

Cuma günü yayınlanan görüntülerde, 43 yaşındaki mahkum tıbbi muayene odasında elleri arkadan kelepçelenmiş bir şekilde görülüyor.

DAKİKA DAKİKA KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde memurlardan birinin adamın ağzına bir şeyler tıkıştırmaya çalıştığı ve ardından yüzüne defalarca kez vurduğu görülüyor. Ardından başka bir memur mahkumun kasıklarına yumruk atıyor ve elindeki ayakkabı ile adamın karnına vurmaya devam ediyor. İşkence bununla kalmıyor, memurlardan biri adamın boğazını sıkarak onu tekrar ayağa kaldırıyor ve diğerleri vurmaya devam ediyor.

Daha sonra iki polis memuru Brooks'u yakasından tutarak odanın sağ arka köşesine götürüp duvara yaslıyor. Videonun sonunda mahkumun artık kelepçeli olmadığı, iç çamaşırlarıyla hareketsiz bir şekilde masanın üzerinde yattığı, polislerin bilincinin yerinde olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor.





Body camera shows race suspected white supremacist race soldiers at Marcy Correctional Facility brutally assaulting a Black man named Robert Brooks, on December 9, 2024. Brooks died the following day, and the incident, captured on video, involved white officers cowardly punching,… pic.twitter.com/XGfndyqI6i