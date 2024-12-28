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Son dakika...İsrail Esad rejimi ile yıllarca gizli görüşmeler yapmış! "WhatsApp" üzerinden pazarlık

Güncelleme Tarihi:

#Suriye#İsrail#Yemen
Son dakika...İsrail Esad rejimi ile yıllarca gizli görüşmeler yapmış WhatsApp üzerinden pazarlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 09:33

İsrail'in yıllardır WhatsApp üzerinden Suriye'deki devrik Esed rejimiyle gizli iletişim kurduğu ortaya çıktı. İsrail basınına göre, gizli görüşmelerde Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldı.

Tel Aviv, yıllarca Esed rejimiyle "WhatsApp" üzerinden iletişim kurdu
Tel Aviv, yıllarca Esed rejimiyle WhatsApp üzerinden iletişim kurdu

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejiminin lideri Beşşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi.Habere göre, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı.

İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı İsrail ordusunun Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esad rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la kurduğu öne sürüldü.

Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 yılı sonunda Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Esad'le görüşmeyi planladığı ancak Esed'in görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.

Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı
Yemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı

İsrail’e yönelik misilleme saldırılarını sürdüren Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede bir kez daha paniğe neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamaya göre, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail’in orta kesimlerindeki birçok bölgede sirenler çaldı. Tedbir amacıyla halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, füzenin İsrail hava sahasına girmeden önlendiği bildirildi. İsrail basını ise, önlenen füze nedeniyle yaralanan kimsenin olmadığını duyurdu. Güvenlik protokolleri kapsamında birçok bölgede sirenlerin çaldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı.

DSÖ: İsrail'in saldırısında yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardık

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda yaralanan Birleşmiş Milletler (BM) personelini tahliye etmeyi başardıklarını duyurdu.

Kemal Advan Hastanesi baskın nedeniyle hizmet dışı kaldı
Kemal Advan Hastanesi baskın nedeniyle hizmet dışı kaldı

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60 sağlık çalışanı dahil kritik durumdaki 25 hastanın hastanede kaldığının bildirildiği kaydedilen açıklamada, orta ve ağır durumdaki hastaların, tahrip edilmiş ve hizmet veremeyen Endonezya Hastanesine tahliye edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTel Aviv, yıllarca Esed rejimiyle "WhatsApp" üzerinden iletişim kurdu
timelineYemen’deki Husilerden İsrail’e yeni füze saldırısı
timelineDSÖ: İsrail'in saldırısında yaralanan BM personelini tahliye etmeyi başardık
timelineKemal Advan Hastanesi baskın nedeniyle hizmet dışı kaldı
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#Suriye#İsrail#Yemen

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