ABD'nin tehdide cevabı gecikmedi! Bombardıman uçakları ve gizli jetler havalandı

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Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde ilk casus uydu için denemelerin başladığını duyurmuş ve test uydusunun fırlatıldığını açıklamıştı.

Ülkenin ilk casus uydusuyla ilgili gelen eleştirilere cevap Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kız kardeşi Kim Yo-jong'undan geldi.



Bugün yaptığı açıklamada tehditler savuran Yo-jong, gelen eleştirileri 'havlamaya' benzetti ve ülkesinin askeri yeteneklerinden şüphe duyanları susturabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

ABD BOMBARDIMAN UÇAKLARINI VE GİZLİ JETLERİNİ HAVALANDIRDI

Yaptığı sert açıklamalarla tanınan Yo-jong'a cevap gecikmedi. ABD Kuzey Kore'ye yaptığı güç gösterisi ile cevap verdi ve nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarını ile gizli jetlerini havalandırdı.



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Güney Kore Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları ve F-22 gizli savaş uçaklarının Güney Kore'ye ait savaş uçaklarıyla Jeju adasının güneybatısında ortak tatbikat düzenlediğini duyurdu.

4 YIL SONRA BİR İLK

ABD savaş uçakları dört yıl sonra ilk kez bu yıl Güney Kore'de konuşlandırıldı. Savaş uçakları'nın Güney Kore kuvvetleriyle gerçekleştireceği eğitimler kapsamında bir hafta boyunca kalması bekleniyor.



Kuzey Kore,ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarını bir işgal provası olarak değerlendiriyor. Müttefiklerin hava eğitimlerine tepki gösteren Pyongyang yönetimi bu yıl rekor sayıda füze ateşledi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI GELMİŞTİ

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde "yüksek itiş gücüne sahip katı yakıtlı motor" teknolojisini başarı ile test ettiğini açıklamasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby bir açıklama yapmış ve Kuzey Kore'ye "nükleer silahsızlanma için ön koşulsuz müzakere" teklifini yinelemişti.

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Kirby açıklamasında "Sayın Kim, bölgeye, yarımadaya, müttefik ve ortaklarımız ile ulusal güvenlik çıkarlarımıza tehdit oluşturan askeri yetenekleri geliştirme çabasını sürdürüyor. İşte bu yüzden Japonya ve GÜNEY KORE ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu yüzden yarımadada ve bölgede varlığımızı, tatbikatlarımızı ve eğitimlerimizi sürdürüyoruz.İşte bu yüzden Kore Yarımadası ve çevresinde istihbarat toplama yeteneklerimizi geliştirmek için çalıştık. Kim ile ön koşulsuz müzakere teklifimizi yeniden ifade ediyoruz. Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik bir yol bulmaya çalışabilmek adına kendisini bu teklifi yine ön koşulsuz olarak kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.