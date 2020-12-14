ABD'nin skandal yaptırım kararına Rusya'dan tepki

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi. ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.



