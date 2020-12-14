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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 22:14 | Son Güncelleme:

ABD'nin skandal yaptırım kararına Rusya'dan tepki

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ABD'nin skandal yaptırım kararına Rusya'dan tepki
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı almasını eleştirerek, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." dedi.

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi. ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.

ABDden Türkiyeye skandal yaptırım kararı Dışişleri Bakanlığından çok sert tepki
ABD'den Türkiye'ye skandal yaptırım kararı! Dışişleri Bakanlığı'ndan çok sert tepki
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