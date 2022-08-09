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ABD’nin New Mexico eyaletinde seri katil şüphesi! 4 Müslüman’ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

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#ABD#New Mexico#Cinayet
ABD’nin New Mexico eyaletinde seri katil şüphesi 4 Müslüman’ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 22:37

Albuquerque Polis Departmanı, ABD’nin New Mexico eyaletinde son 9 ayda 4 Müslüman’ın ölümüyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirerek, şahsın cinayetler için birincil şüpheli olduğu aktarıldı.

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ABD’nin New Mexico eyaletinde yer alan Albuquerque kentinde son 9 ayda sonuncusu 5 Ağustos’ta olmak üzere 4 Müslüman erkek öldürülmüş, cinayetlerin faili ya da faillerinin aynı olabileceğinden şüpheleniyordu. Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harold Medina yaptığı açıklamada, New Mexico'nun en büyük şehrinde 4 Müslüman erkeğin öldürülmesiyle ilgili cinayetlere karıştığına inandıkları aracı bulduklarını belirterek, “Albuquerque'de yakın zamanda bir Müslüman adamın öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetler için birincil şüphelimiz” dedi.

Şüphelinin kimliği hakkında henüz açıklama yapılmazken, polisin ilerleyen saatlerde yeni gelişmeleri kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Yetkililer, kurbanların ortak noktasının ırkı ve dini olduğunu ifade etmiş ve ölümlerin bağlantılı olup olmadığını belirlemeye çalışıldığını aktarmıştı.

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ALBUQUERQUE'DA MÜSLÜMAN CİNAYETLERİ

Albuquerque'da geçtiğimiz kasım ayından bu yana 4 Müslüman erkek pusuya düşürülerek öldürüldü. İlk cinayet, Kasım 2021'de araç parkında ölü bulunan 62 yaşındaki Muhammed Ahmedi ile başlamış ardından 41 yaşındaki Aftab Hüseyin, 26 Temmuz'da apartmanının park yerinde, 27 yaşındaki Muhammed Afzaal Hüseyin, 1 Ağustos'ta New Mexico Üniversitesi yolunda, 5 Ağustos’ta ise 25 yaşındaki Naeem Hüseyin vurularak öldürülmüştü. Naeem Hüseyin, Aftab Hüseyin ve Muhammed Afzaal Hüseyin’in Pakistanlı oldukları ve ibadet için aynı camiye gittikleri aktarıldı.

 

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#ABD#New Mexico#Cinayet

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