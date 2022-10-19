ABD'nin konuştuğu rapor: Savaş ihtimali arttı, ordu 'zayıf'

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Bir tarafta Rusya diğer tarafta Çin ile tansiyon yükselirken, ABD'ninaskeri gücüyle ilgili hazırlanan yeni bir rapor herkesi şaşırttı. Heritage Vakfı'nın yayınladığı rapora göre Pentagon ordusunu Çin ve Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı güçlendirmek için mücadele ederken, ABD ordusu iki savaşı değil sadece birini bile kazanamayabilir.

ABD ORDUSU KÜRESEL SAHNEDE 'ZAYIF' HALE GELDİ



Muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage (Miras vakfı)her yıl düzenli olarak ABD'nin askeri gücüne ilişkin raporhazırlıyor. Bu yıl yayınlanan rapora göre, yıllardır yeterli fonun sağlanmaması ve askeri önceliklerin kötü belirlenmesi gibi sebepler ABD ordusunun küresel sahnede 'zayıf' bir hale gelmesine neden oldu.



Heritage Vakfı, ABD ordusunu ulusal çıkarları küresel sahnede savunmak için gereken güce kıyasla 'zayıf' buldu.