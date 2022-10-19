ABD'nin konuştuğu rapor: Savaş ihtimali arttı, ordu 'zayıf'

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 11:11
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Muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage'ın ABD'nin askeri gücüne ilişkin hazırladığı rapor bugün ülkenin en çok konuşulan konularından biri oldu. Rapora göre Rusya ve Çin ile savaş olasılığı arttı ve ABD ordusu bu iki savaşı değil sadece tek bir bölgesel çatışmayı bile idare edememe riski taşıyor.
Bir tarafta Rusya diğer tarafta Çin ile tansiyon yükselirken, ABD'ninaskeri gücüyle ilgili hazırlanan yeni bir rapor herkesi şaşırttı. Heritage Vakfı'nın yayınladığı rapora göre Pentagon ordusunu Çin ve Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı güçlendirmek için mücadele ederken, ABD ordusu iki savaşı değil sadece birini bile kazanamayabilir.
ABD ORDUSU KÜRESEL SAHNEDE 'ZAYIF' HALE GELDİHeritage Vakfı, ABD ordusunu ulusal çıkarları küresel sahnede savunmak için gereken güce kıyasla 'zayıf' buldu.RUSYA VE ÇİN İLE SAVAŞ OLASILIĞI ARTTI
Muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage (Miras vakfı)her yıl düzenli olarak ABD'nin askeri gücüne ilişkin raporhazırlıyor. Bu yıl yayınlanan rapora göre, yıllardır yeterli fonun sağlanmaması ve askeri önceliklerin kötü belirlenmesi gibi sebepler ABD ordusunun küresel sahnede 'zayıf' bir hale gelmesine neden oldu.
ABD basınında geniş yankı uyandıran raporda Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve Çin'in Pasifik'teki tutumu nedeni ile her iki cephede de savaş olasılığının arttığı vurgulandı.
Peki ABD olası savaşlar için hazırlıklı mı? Heritage raporuna göre bu sorunun cevabı 'hayır'.
Raporda ABD'nin mevcut askeri gücünün tek bir bölgesel çatışma karşısındabile ciddi tehdit altında olduğu belirtildi ve aynı anda ortaya çıkabilecek iki çatışma karşısında yetersiz kalacağı öne sürüldü.UZAY VE DENİZ KUVVETLERİ ZAYIF, HAVA KUVVETLERİ DİBE VURDU
Bir bütün olarak bakıldığında ABD'nin askeri gücünün sadece 'zayıf' olarak derecelendirilebileceğini öne süren rapor
, ordunun her birimini kuvvet kapasitesi ve hazır olma durumuna göre ayrı ayrı değerlendirdi.
Bu değerlendirmeye göre, ABD ordusunun sadece Deniz Piyadeleri güçlü durumda. Uzay Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri 'zayıf'
olarak nitelendirilirken,Hava Kuvvetleri 'çok zayıf'
olarak dibe vurdu.SAVUNMA BÜTÇESİ İHTİYAÇ DUYULANIN ÇOK GERİSİNDE
ABD ordusu için karamsar bir tablo çizen Heritage Vakfı, bunu tersine çevirmek için Washington yönetiminin gemi, füze ve diğer silahlar gibi askeri donanımlara yatırım yapmaya istekli olması gerektiğini vurguladı ve2023 için önerilen savunma bütçesinin ihtiyaç duyulanın çok gerisinde kaldığını öne sürdü.PENTAGON YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI
Söz konusu rapor bugün hem ABD hem dünya basınında kendine geniş yer buldu. Wall Street Journal raporun ayrıntılarını verdiği haberinde "Amerikalılar ordularının yenilmez olduğunu düşünmekten hoşlanırlar. Ancak gerçek şu ki, ABD'nin sert askeri gücü eskisi gibi değil."
ifadelerini kullandı.
Pentagon sözcüsü, raporu görmediğini söyleyerek yorum yapmaktan kaçındı ancak ABD ordusunun gücüne dikkat çekti.
Hava Kuvvetleri Sözcüsü General Patrick Ryder, "Silahlı kuvvetlerimiz dünyanın her yerinde, saldırganlıkla yüzleşerek, çatışmaları durdurarak ABD'nin ulusal çıkarlarını koruyorlar"
dedi.