ABD’nin Gazze’deki çatışmaların ardından Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği iddiası

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 117 günde devam ederken, ABD’nin Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği iddia edildi.

ABD basınında adı açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberlerde, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona ermesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin devletinin tanınması ihtimaline ilişkin seçenekleri gözden geçirmesini istediği öne sürüldü. Haberde, Blinken'in ayrıca askerden arındırılmış bir Filistin devletinin dünyadaki diğer modellere göre nasıl görüneceğine ilişkin bir inceleme istediği aktarıldı.

BM ÜYELİĞİ İÇİN İNCELEME İDDİASI

Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bazı üyelerinin, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletini tanımanın iki taraf arasındaki çatışmayı çözmek için ilk adım olabileceğine inandığı belirtilerek, ABD’nin ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler’e (BM) tam üye devlet olması içinde gerekli incelemeleri yaptığı öne sürüldü.

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İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından Filistinlilere siyasi bir ufuk vermek için Filistin'i tanımayı düşündüklerini ifade etmişti.