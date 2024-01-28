ABD'nin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: Yeni bir meydan okuma

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı. Bazı komite üyelerinin satış ile ilgili eleştirileri olsa da ABD’li yetkililer Kongre’nin satışı engellemesini beklemiyor.



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Türkiye'ye F-16 satışına verilen onay dünden beri dünya gündeminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

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ABD'den Türkiye ile eşzamanlı olarak F-35 savaş uçağı müjdesi alan Yunanistan konunun en yakın takipçilerinden biri oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İzmir'de yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İzmir'de söylediği "Mücadelemiz, düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi." ifadelerini 'yeni bir meydan okuma' olarak değerlendirdi.



Protothema, gazetesi de aynı sözlere dikkat çekerken, Insider ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çekti.



ABD'li yayın organı CNN, F-16 onayını duyurduğu haberindeifadesini kullandı ve Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına atanmasıyla sürecin daha hızlı ilerlediğini yazdı.Bloomberg uzun süredir ertelenen satışın nihayet gerçekleşeceğini yazarken, Washington Post gazetesiyorumunda bulundu.Financial Times gazetesi Kongre'nin hem Türk hem de Yunan silah anlaşmalarını gözden geçirmek için 15 gün süresi olduğunu vurguladığı haberindeifadelerini kullandı.İngiliz Guardian gazetesi ise Kongre'nin satışı engellemesinin beklenmediğini yazdı.Alman N-TV kanalı F-16 savaş uçağı dünyanın en güçlü askeri jetlerinden biri olduğunu ve iki düzineden fazla ülkede kullanıldığını hatırlatarak ABD'nin satış için onay verdiğini duyurdu.Welt gazetesi isediye yazdı.