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ABD'nin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da yankılandı: Yeni bir meydan okuma

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#Abd#F16#Beyaz Saray
ABDnin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğanın sözleri Yunanistanda yankılandı: Yeni bir meydan okuma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2024 14:33

ABD’den Türkiye’ye F-16 satışı ve mevcut F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu için gelen onay dünya basınının en önemli gündem maddelerinden biri olurken Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İzmir'de yaptığı açıklamalara geniş yer ayırdı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı. Bazı komite üyelerinin satış ile ilgili eleştirileri olsa da ABD’li yetkililer Kongre’nin satışı engellemesini beklemiyor.

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Türkiye'ye F-16 satışına verilen onay dünden beri dünya gündeminin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

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ABD'den Türkiye ile eşzamanlı olarak F-35 savaş uçağı müjdesi alan Yunanistan konunun en yakın takipçilerinden biri oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İzmir'de yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün İzmir'de söylediği "Mücadelemiz, düşmanı topraklarımızdan söküp atmakla, İzmir'den denize dökmekle bitmedi." ifadelerini 'yeni bir meydan okuma' olarak değerlendirdi.

Protothema, gazetesi de aynı sözlere dikkat çekerken, Insider ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland'ın 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyarete dikkat çekti.

ABDnin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğanın sözleri Yunanistanda yankılandı: Yeni bir meydan okuma

DÜNYA BASININDA GENİŞ YER BULDU

ABD'li yayın organı CNN, F-16 onayını duyurduğu haberinde "Bu gelişme, bir yılı aşkın süredir devam eden  karmaşık müzakereleri sonlandıran bir gelişme." ifadesini kullandı ve Hakan Fidan'ın dışişleri bakanlığına atanmasıyla sürecin daha hızlı ilerlediğini yazdı.

Bloomberg uzun süredir ertelenen satışın nihayet gerçekleşeceğini yazarken, Washington Post gazetesi "Satış, Türkiye'nin mevcut F-16 filosunu geliştirecek ve Ankara ile Washington arasındaki gerilimi hafifletecek." yorumunda bulundu.
ABDnin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğanın sözleri Yunanistanda yankılandı: Yeni bir meydan okuma


KONGRE ENGELİ BEKLENMİYOR

Financial Times gazetesi Kongre'nin hem Türk hem de Yunan silah anlaşmalarını gözden geçirmek için 15 gün süresi olduğunu vurguladığı haberinde "ABD'nin Türkiye'nin ilk kez iki yıldan fazla bir süre önce teklif ettiği silah anlaşmasını onaylaması ile NATO müttefikleri arasındaki gerilimin sona ermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İngiliz Guardian gazetesi ise Kongre'nin satışı engellemesinin beklenmediğini yazdı.
ABDnin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğanın sözleri Yunanistanda yankılandı: Yeni bir meydan okuma


DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ASKERİ JETLERİNDEN BİRİ

Alman N-TV kanalı F-16 savaş uçağı dünyanın en güçlü askeri jetlerinden biri olduğunu ve iki düzineden fazla ülkede kullanıldığını hatırlatarak ABD'nin satış için onay verdiğini duyurdu.

Welt gazetesi ise "Anlaşma, Türkiye'nin 40 yeni F-16 satın almasını ve hâlihazırda elinde bulunan 79 savaş uçağının modernizasyonunu içeriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 23 milyar dolarlık anlaşmayı onayladı" diye yazdı.
ABDnin F-16 onayı dünya medyasında... Erdoğanın sözleri Yunanistanda yankılandı: Yeni bir meydan okuma

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#Abd#F16#Beyaz Saray

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