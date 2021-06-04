ABD’nin BM elçisi Hatay’da konuştu: Bu kapı kapanmamalı

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki WFP dağıtım merkezinde BM Suriye Krizi için Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts ve insani yardım kurumlarının çalışanlarıyla bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. DHA’nın haberine göre bölgedeki insani yardım çalışmalarıyla ilgili Greenfield’a bilgi veren Cutts, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında bulunan mültecilerin yıllardır çadırlarda yaşadığını ve birçok insani ihtiyacını karşılayamadığını söyledi.



TÜRKİYE’YE ÖVGÜ

Cutts, BM koordinasyonunda 200’e yakın sivil toplum kuruluşunun insani yardım çalışmalarına katıldığını kaydederek, “15 bin Suriyeli insani yardım çalışmalarında görev alıyor ve kendi toplumlarına yardım ediyor” dedi. Suriye’de yapılan yardımların hâlâ istenen seviyede olmadığına vurgu yapan Cutts, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlayıcı önlemlerin insani yardım çalışmalarına etkisine de değindi. “Salgın nedeniyle kısıtlamalar uygulanırken Türk otoriteleri, 1 gün bile insani yardımı durdurmadı” diyen Cutts, “Kimse kısıtlama dönemlerinde risk almazken Türk otoriteleri yardımların kesilmesine müsaade etmedi” dedi.



EK YARDIM FİNANSMANI

Greenfield, dağıtım merkezindeki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulunarak, “ABD’nin, Suriyeliler için 200 milyon dolar ek finansman sağlayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. Linda Thomas-Greenfield, Suriye’nin kuzeyinde yaşayan her 5 kişiden 4’ünün insani yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, “İdlib’deki milyonlarca sivil için bu yardımlar hayati. Geçmiş yıllarda BM Güvenlik Konseyi Suriye’ye giriş kapılarının kapatılmasına ne yazık ki izin verdi. Cilvegözü açık kalan sınır kapılarından. BM’nin buraya insani yardım, COVID-19 aşısı, tıbbi yardım getirmesini ve buradaki acıların sona ermesini istiyoruz” diye konuştu. Greenfield, “Ama biz BM Güvenlik Konseyi’nde sınırların açılması konusunda işimizi yapmazsak onlar da burada işini yapamaz. Şu an bu kapı (Cilvegözü) uluslararası kamuoyunun en iyi seçeneği. O da kapanırsa birçok zalimliğin yaşanmasına sebep olur” dedi. Greenfield, Türk hükümetine Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek, “Sadece sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için değil, bu dağıtım merkezinin burada çalışmasına destek verdiği için de teşekkür ederim” dedi.



RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ

Amerikalı elçi, insani yardım için sınır kapılarının açılması noktasında BM Güvenlik Konseyi, Rusya ve Türkiye ile görüşmelerde bulunduklarını belirterek, “ABD Dışişleri Bakanı Tony Blinken, yardım çalışmalarının devamı için çalışmayı sürdüreceğimizi söyledi” ifadelerini kullandı. Sınır geçişlerinin düzenli çalışabilir hale gelmesi için gereken çabanın sarf edilmesi gerektiğini de belirten Greenfield, “İnsanlar hâlâ savaşta ve savaşın tarafları sınır geçişlerini zorlaştırabiliyor. Kısaca söyleyecek olursam, Rusya’yla bu konuda ve insani yardımın ulaştırılması konusunda görüşmeye istekliyiz” dedi. (İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU - HATAY/ DHA)

ABD VE AB’DEN MÜNBİÇ MESAJI

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin denetiminde olan Münbiç kentindeki şiddet olayları ile ilgili ABD ve AB’den açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre ABD Dışişlerinden üst düzey bir yetkili, terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç ilçesinde kendilerine karşı gösteri yapanlara ateş açıp en az 8 kişiyi öldürmesi ve onlarca kişiyi yaralaması dahil şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirterek, insan haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da“Suriye’nin kuzeydoğusundaki güvensiz ortamdan endişeli olduklarını” bildirdi. Nüfusunun yüzde 99’u Arap olan Münbiç’te yüzlerce sivil hafta başında, YPG/PKK’nın kız ve erkek çocuklarını ‘zorunlu askerlik’ adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasını protesto etmişti.

MOSKOVA, ŞAM’I İŞARET EDİYOR

Suriye’de iç savaşın patlak vermesinden 3 yıl sonra 2014’te BM kararıyla Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzey bölgelerine insani yardımın ulaştırılması için açılan sınır kapıları, her geçen gün Kremlin’in artan muhalefetiyle karşılaşıyor. Türkiye ile Suriye arasında özellikle İdlib bölgesine insani yardım ulaştırılması için Cilvegözü ile Öncüpınar sınır kapıları kullanılıyordu. Ancak 11 Temmuz 2020 tarihinde iki sınır geçiş noktası çalışma sürelerinin bir yıllığına uzatılması BM Güvenlik Konseyi oturumunda gündeme geldiğinde Rusya ile Çin, Batılı ülkelerin önerisini veto ederek Öncüpınar’ın kapatılmasını istedi. Batı ülkeleriyle Rusya arasında taviz olarak sadece Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık kalması kararı kabul edildi. Moskova ise son dönemde yardımların rejim üzerinden halka ulaştırılması görüşünü savunuyor. (Nerdun HACIOĞLU)

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