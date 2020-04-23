ABD’li yetkili: Kışa daha kötü bir salgın olabilir

Redfield, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, önümüzdeki kış grip ve ikinci dalga koronavirüs salgınının aynı anda yaşanabileceğine ve bunun sağlık sistemine çifte darbe vuracağına dikkat çekti. Redfield’in bu açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletlere salgınla mücadele kısıtlamalarını hafifletmeleri baskısı yaptığı bir dönemde geldi. Eyalet yöneticilerini sosyal mesafe kurallarını uygulayıp, testleri artırarak ikinci dalgaya hazırlanmaya çağıran Redfield, grip aşısı için de kampanya başlatılabileceğini söyledi.