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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 23.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

ABD’li yetkili: Kışa daha kötü bir salgın olabilir

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD’li yetkili: Kışa daha kötü bir salgın olabilir
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, bu kış grip mevsimiyle birlikte ikinci bir koronavirüs salgınının daha da kötü bir sağlık krizi yaratabileceği konusunda uyardı.

Redfield, Washington Post gazetesine verdiği demeçte, önümüzdeki kış grip ve ikinci dalga koronavirüs salgınının aynı anda yaşanabileceğine ve bunun sağlık sistemine çifte darbe vuracağına dikkat çekti. Redfield’in bu açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletlere salgınla mücadele kısıtlamalarını hafifletmeleri baskısı yaptığı bir dönemde geldi. Eyalet yöneticilerini sosyal mesafe kurallarını uygulayıp, testleri artırarak ikinci dalgaya hazırlanmaya çağıran Redfield, grip aşısı için de kampanya başlatılabileceğini söyledi.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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