ABD’li Yahudi Senatör’den Netanyahu’yu kızdıran çağrı

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ABD siyasetinde ve İsrail’de deprem etkisi yaratan açıklamalarında “Amerika’daki seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili ve İsrail’in sadık bir savunucusu olarak şunu söylüyorum” diyen Schumer, Netanyahu’nun koalisyonunun artık İsrail’in ihtiyaçlarına uymadığını belirtti. Schumer, “Başbakan Netanyahu, siyasi hayatta kalmasının İsrail’in çıkarlarının önüne geçmesine izin vererek yolunu kaybetti” diyerek İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin iki devletli çözümü reddettiğini, Gazze’de sivil ölümleri tolere etmeye fazlasıyla istekli olduğunu kaydetti. Schumer, “Bu da İsrail’e verilen desteği hiç görülmemiş düşük seviyelere çekiyor. İsrail dışlanırsa hayatta kalamaz” dedi.

‘O SEÇİLMİŞ BİR LİDER’

ABD Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da “İsrail’in demokratik olarak seçilmiş bir liderinin görevden alınması çağrısında bulunmak tuhaf ve ikiyüzlülüktür” dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Biden Schumer’ın sözlerine ilişkin, “Güzel bir konuşma yaptı ve sanırım sadece kendisinin değil birçok Amerikalının da paylaştığı ciddi kaygıları dile getirdi” dedi.