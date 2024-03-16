×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

ABD’li Yahudi Senatör’den Netanyahu’yu kızdıran çağrı

Güncelleme Tarihi:

#Chuck Schumer#Netanyahu#Gazze
ABD’li Yahudi Senatör’den Netanyahu’yu kızdıran çağrı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün Senato genel oturumunda yaptığı tarihi konuşmada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun kendi hırslarını ve çıkarlarını İsrail’in ihtiyaçlarının önüne koyduğunu öne sürerek İsrail’de yeni seçimler yapılması gerektiğini savundu.

Haberin Devamı

ABD siyasetinde ve İsrail’de deprem etkisi yaratan açıklamalarında “Amerika’daki seçilmiş en üst düzey Yahudi yetkili ve İsrail’in sadık bir savunucusu olarak şunu söylüyorum” diyen Schumer, Netanyahu’nun koalisyonunun artık İsrail’in ihtiyaçlarına uymadığını belirtti. Schumer, “Başbakan Netanyahu, siyasi hayatta kalmasının İsrail’in çıkarlarının önüne geçmesine izin vererek yolunu kaybetti” diyerek İsrail’deki aşırı sağcı hükümetin iki devletli çözümü reddettiğini, Gazze’de sivil ölümleri tolere etmeye fazlasıyla istekli olduğunu kaydetti. Schumer, “Bu da İsrail’e verilen desteği hiç görülmemiş düşük seviyelere çekiyor. İsrail dışlanırsa hayatta kalamaz” dedi.

‘O SEÇİLMİŞ BİR LİDER’

ABD Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da “İsrail’in demokratik olarak seçilmiş bir liderinin görevden alınması çağrısında bulunmak tuhaf ve ikiyüzlülüktür” dedi. Diğer yandan ABD Başkanı Biden Schumer’ın sözlerine ilişkin, “Güzel bir konuşma yaptı ve sanırım sadece kendisinin değil birçok Amerikalının da paylaştığı ciddi kaygıları dile getirdi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Chuck Schumer#Netanyahu#Gazze

BAKMADAN GEÇME!