ABD’li vekillerden Ege’de yeni üsler kurulsun talebi

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ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, başta Ege adaları olmak üzere Yunanistan’da yeni ABD askeri üsleri kurulması imkânlarının araştırılmasını istedi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre New York milletvekili Demokrat Grace Meng’in önerisi ile ABD’nin yıllık savunma harcamalarını içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na (NDAA), Yunanistan’daki ABD üsleri ile ilgili maddeye bir düzenleme getirildi.

SAVUNMA BÜTÇESİNE GİRDİ

Atina Haber Ajansı’na göre Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarıda, ABD savunma ve dışişleri bakanlıklarından, savunma bütçesinin nihai şeklinin onaylanmasından sonra 2 ay içinde, Kongre’nin ilgili komisyonlarına Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkileri hakkında ortak bir rapor hazırlamaları istendi. Bu raporlar kapsamında özellikle Yunan adaları başta olmak üzere, Yunanistan’da ek üsler kurmak veya ABD’nin bu ülkedeki askeri varlığını arttırma imkânlarının incelenmesi talep edildi. Ayrıca iki ülke arasında 14 Ekim 2021’de imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının güncellenmiş protokolünde ABD’ye askeri üsler hakkında tanınan hakların belirtilmesi ve anlaşma çerçevesinde söz konusu üslere yapılacak yatırımlar hakkında ilgili komisyonlara bilgi verilmesi istendi.

ATİNA MEMNUN

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Temsilciler Meclisi’nde oylanan öneri, Yunan gazetelerinde “Adalara Amerikan çıkarması” ve “Temsilciler Meclisi, Ege’de yeni üs kurmayı öneriyor” manşetleri ile duyuruldu. Ta Nea gazetesi, önerinin savunma bütçesinin nihai şeklinde yer alması halinde, Yunanistan’da yeni ABD üsleri kurulması konusunun en erken 2026’da görüşülebileceğini ancak her halükârda, önerinin Atina için olumlu bir gelişme olduğunu yazdı. Muhalefet yanlısı Efsyn gazetesi ise diplomatik çevrelerde, Meng’in önerisinin NDAA’nın nihai şeklinde yer almasının neredeyse imkânsız sayıldığını aktardı. ABD Kongresi’nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ile Senato’nun NDAA ile ilgili ayrı ayrı hazırladıkları tasarılar için müzakereler yapılıyor. Yıl sonuna kadar belirlenmesi beklenen ortak tasarı, daha sonra onay için ABD Başkanı Joe Biden’a gönderilecek.

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2021’DE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD ile Yunanistan arasında 2021 yılında Savunma İşbirliği Anlaşması (MCDA) için yapılan müzakerelerde, Ege’nin orta kısmındaki İskiri (Skyros) adasında bir Amerikan askeri üssünün kurulması konusu gündeme gelmiş ancak bir sonuca varılamamıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İskiri adasıyla ilgili teklifin ABD tarafından geldiğini ve sonra tekrar onlar tarafından geri çekildiğini söylemişti. Yunan medyası ise teklifin Yunan tarafından geldiğini ancak ABD’nin “Türkiye ile sorun çıkmaması için öneriyi geri çevirdiğini” iddia etmişti.

5 NOKTADA ABD ASKERİ VAR

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Yunanistan, MCDA anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye 40 kilometre mesafede bulunan Dedağaç’taki “Yanuli” ve Volos şehri yakınındaki “Yeorguli” kışlaları ile Selanik’e 92 kilometre mesafedeki atış talim sahasını ABD’ye tahsis etmişti. Girit’in Suda mevkisinde büyük bir deniz ve hava üssü bulunan ABD, ayrıca Volos şehri yakınındaki Stefanovikio Yunan hava üssünde helikopter ve İHA konuşlandırıyor.

5 NOKTADA ABD ASKERİ VAR

Yunanistan, MCDA anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye 40 kilometre mesafede bulunan Dedağaç’taki “Yanuli” ve Volos şehri yakınındaki “Yeorguli” kışlaları ile Selanik’e 92 kilometre mesafedeki atış talim sahasını ABD’ye tahsis etmişti. Girit’in Suda mevkisinde büyük bir deniz ve hava üssü bulunan ABD, ayrıca Volos şehri yakınındaki Stefanovikio Yunan hava üssünde helikopter ve İHA konuşlandırıyor.