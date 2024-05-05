ABD’li vekillerden Biden’a: İsrail Gazze’de yasaları ihlal ediyor

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Partili vekillerden gelen bu mektup Demokrat Partili Biden üzerinde baskıyı daha da arttırdı.

SİLAH DESTEĞİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

İsrail’in insani yardım geçişine kısıtlama getirerek ABD Dış Yardım Yasası’nı ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunduğunu belirten üyeler, İsrail hükümetinden alınan güvencelerin yenilenmesinden belirli silah tranferlerinin durdurulmasına kadar ABD yönetiminin elindeki araçları değerlendirmenin gerekliliğini kaydetti. Geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçerek yasalaşan 26 milyar dolarlık yeni İsrail yardımının İsrail hükümeti tarafından “açık bir çek” olarak algılanmaması için gereken mesajların verilmesinin elzem olduğu da belirtilen mektupta, “Ayrıca İsrail’in Gazze’ye insani yardım dağıtımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtladığı sürece İsrail hükümetinin ABD’den daha fazla güvenlik yardımı alma hakkını riske attığını, Başbakan Netanyahu’ya açıkça belirtmenizi rica ediyoruz” denildi.