×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD’li vekillerden Biden’a: İsrail Gazze’de yasaları ihlal ediyor

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Biden#Gazze
ABD’li vekillerden Biden’a: İsrail Gazze’de yasaları ihlal ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 07:00

ABD Temsilciler Meclisi’nden 88 Demokrat Partili Kongre üyesi, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektupta İsrail’in meşru müdafaa hakkını güçlü bir şekilde desteklediklerini ancak Binyamin Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze halkına erişimini kısıtladığı konusunda yeterli kanıt bulunduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Partili vekillerden gelen bu mektup Demokrat Partili Biden üzerinde baskıyı daha da arttırdı.

SİLAH DESTEĞİNİ GÖZDEN GEÇİRİN

İsrail’in insani yardım geçişine kısıtlama getirerek ABD Dış Yardım Yasası’nı ihlal ettiğine dair yeterli kanıt bulunduğunu belirten üyeler, İsrail hükümetinden alınan güvencelerin yenilenmesinden belirli silah tranferlerinin durdurulmasına kadar ABD yönetiminin elindeki araçları değerlendirmenin gerekliliğini kaydetti. Geçtiğimiz ay Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçerek yasalaşan 26 milyar dolarlık yeni İsrail yardımının İsrail hükümeti tarafından “açık bir çek” olarak algılanmaması için gereken mesajların verilmesinin elzem olduğu da belirtilen mektupta, “Ayrıca İsrail’in Gazze’ye insani yardım dağıtımını doğrudan veya dolaylı olarak kısıtladığı sürece İsrail hükümetinin ABD’den daha fazla güvenlik yardımı alma hakkını riske attığını, Başbakan Netanyahu’ya açıkça belirtmenizi rica ediyoruz” denildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Biden#Gazze

BAKMADAN GEÇME!