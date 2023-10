ABD'li senatörden skandal sözler! İran'ı hedef gösterdi: Ben olsam bombalardım

Hamas'ın Cumartesi sabahı başlattığı şok saldırı ve sonrasında İsrail'in savaş ilan etmesi bölgeyi kan gölüne çevirdi.



Her iki tarafta da can kaybı korkutucu boyutlara gelirken, ABD İsrail'e açık desteğini duyurarak dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un da bulunduğu bir filoyu İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderdi.

ABD'Lİ SENATÖR TÜM SORUMLULUĞU İRAN'A YÜKLEDİ

ABD'nin özel kuvvetlerini İsrail'e destek için hazır beklettiği iddiaları bugün gündeme damgasını vururken ABD'li senatör Lindsey Graham akılalmaz açıklamalara imza attı.

Dün gece CNN'de yayınlanan bir programa katılan Graham, İsrail'e yönelik saldırılarının nihai sorumluluğunu açıkça İran'ın omuzlarına yükledi ve rejimin eylemlerinin bedelini ödemesinin zamanının geldiğini söyledi.



"Bu hazırlanması aylar sürecek koordineli bir saldırıydı" diyen Graham, İran'ın haberi olmadan saldırının gerçekleşmesinin imkansız olduğunu öne sürdü ve "İran ile Hamas arasındaki ilişkiyi biliyorsanız buna inanmanız imkansız" dedi.

Sunucunun çatışmanın tırmanması durumunda ABD'nin savaşa doğrudan dahil olup olmayacağını sorması üzerine Graham, 'Biz zaten doğrudan işin içindeyiz. Çok açık söylüyorum. Hamas rehineleri öldürür, kuzeyden de Hizbullah saldırırsa İsrail içinde iki cephe olur. Ben olsam ne mi yapardım? İran'ın petrol altyapısını bombalardım' ifadelerini kullandı.

"İran'ın terörü finanse etmenin bedelini ödemesinin zamanı geldi" diyen Senatör, karar kendisine kalsaydı , İran'ın petrol altyapısını hedef almak üzere İsrail ile ortak bir askeri operasyon düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.





