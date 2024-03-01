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ABD'li senatöre soğuk duş! Türkiye'ye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi

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#Rand Paul#ABD#Senato
ABDli senatöre soğuk duş Türkiyeye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 13:12

ABD'de Senatör Rand Paul tarafından sunulan ve Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini öngören tasarı, yapılan oylama sonucu reddedildi. Satışa destek verenler, Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu ifade etti. ABD'li senatörün Türkiye ile ilgili çirkin ve asılsız suçlamalarına ise Ermeni lobisinden destek geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Ocak ayının sonunda Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı.

Resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük itiraz sürecinde ABD'li Senatör Rand Paul bir tasarı hazırlayarak Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini istedi.

ABDli senatöre soğuk duş Türkiyeye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi

NATO MÜTTEFİKİNE VERİLEN SÖZÜN TUTULMASI ÖNEMLİ

Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının engellenmesini içeren tasarı dün ABD Senatosunda görüşüldü.

Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu tasarı, 13 “evet” oyuna karşı 79 “hayır” oyuyla reddedildi. Satışa destek verenler, Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu ifade etti.

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Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey isimlerinden Jim Risch konuya ilişkin açıklamasında "Anlaşma anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN SUÇLAMALAR

ABD'li senatör ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi hedef almaya devam etti. "ABD, İsveç'i NATO üyesi olarak onaylamanın bir ödülü olarak Türkiye'ye silah gönderiyor." diyen Paul Türkiye hakkında asılsız suçlamalarda bulunurken, Ermeni lobisi de ona destek vererek Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini istedi.

ABDli senatöre soğuk duş Türkiyeye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi

F-16 SATIŞ SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut 79 adet F-16 savaş uçağı için modernizasyon kiti satın alma talebinde bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak’ta Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut F-16’ları için modernizasyon kiti satışına onay verildiğine dair Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Kongre’deki onay süreci 11 Şubat’ta tamamlanırken, son olarak satışa dair Ankara’ya “Taslak Teklif ve Kabul Mektupları” iletilmişti.
ABDli senatöre soğuk duş Türkiyeye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi

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#Rand Paul#ABD#Senato

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