ABD'li senatöre soğuk duş! Türkiye'ye F-16 satışının durdurulmasını içeren tasarı reddedildi

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ABD Dışişleri Bakanlığı Ocak ayının sonunda Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı.



Resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük itiraz sürecinde ABD'li Senatör Rand Paul bir tasarı hazırlayarak Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini istedi.



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Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti satışının engellenmesini içeren tasarı dün ABD Senatosunda görüşüldü.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu tasarı, 13 “evet” oyuna karşı 79 “hayır” oyuyla reddedildi. Satışa destek verenler, Washington'un bir NATO müttefikine verdiği sözü tutmasının önemli olduğunu ifade etti.

Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin en üst düzey isimlerinden Jim Risch konuya ilişkin açıklamasında "Anlaşma anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÇİRKİN SUÇLAMALAR



ABD'li senatör ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Türkiye'yi hedef almaya devam etti. "ABD, İsveç'i NATO üyesi olarak onaylamanın bir ödülü olarak Türkiye'ye silah gönderiyor." diyen Paul Türkiye hakkında asılsız suçlamalarda bulunurken, Ermeni lobisi de ona destek vererek Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesini istedi.

