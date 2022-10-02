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ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 şartı

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#ABD#Temsilciler Meclisi#F-16
ABD’li senatörden Türkiye’ye F-16 şartı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 07:00

ABD Temsilciler Meclisi’nin, temmuz ayında Türkiye’ye şartlı F-16 satışı ve modenirazyonuna ilişkin tasarıyı, 179’a karşı 244 oyla onaylamasından sonra, ABD Senatosu’nun çok sıkı Yunan-Rum dostu olan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez benzer bir tasarının, Senato’dan da geçmesi için harekete geçti.

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Menendez, Pentagon’un 2023’ün savunma bütçesini içeren ve ABD savunma harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) tasarısına eklenmesi amacıyla, Senato’ya bir değişiklik önerisi sundu.

İKİNCİ HAMLE

Yunan medyasına göre öneride Türkiye’ye satılacak veya moderinize edilecek F-16 savaş uçaklarının “Yunanistan üzerindeki izinsiz uçuşlarda kullanılamayacakları” şartı yer aldı. Temsilciler Meclisi de benzer bir tasarıyı onaylamıştı. Menendez önerisinin, Senato’da ne zaman görüşüleceği belli değil. Değişiklik önerisi Atina’da “Türkiye’ye F-16 verilmesini engelleme yolunda atılan ikinci adım” olarak değerlendirildi.

ABD’de bir tasarı, önce Kongre’nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından ayrı ayrı hazırlanıp onaylanıyor. Daha sonra, Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerinin tasarıları tek bir tasarıya dönüştürülüyor ve Başkan’ın onayına yollanıyor.

 

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#ABD#Temsilciler Meclisi#F-16

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