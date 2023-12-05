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ABD’li senatörden skandal sözler

Güncelleme Tarihi:

#ABD Kongresi#Lindsey Graham#İsrail
ABD’li senatörden skandal sözler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Senatör Lindsey Graham, İsrail’in Gazze operasyonlarında sivil kayıplarını önlemesinin mümkün olmadığını savundu.

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Amerikan CNN televizyonuna mülakat veren Graham, İsrail ordusunu sivil can kayıpları konusunda uyaran ABD Savunma Bakanı LLoyd Austin’i ‘naif’ olarak nitelendirerek “Ona olan tüm güvenimi kaybettim” dedi. Graham, “İsrail sadece Hamas ile değil, Hamas’ın çevresindeki altyapıyla da savaşıyor” diyerek sivil kayıplarından kaçınmanın imkânsız olduğunu söyledi.

‘İSRAİL’İ ELEŞTİRMEYİN’

Bakan Austin’in “sivilleri Hamas’ın kollarına itmenin İsrail’in stratejik yenilgisiyle sonuçlanacağı” yönündeki sözlerine Gazze’deki sivil nüfusun “zaten on yıllardır radikalleştiği” yanıtını veren Graham, “Onlar (Filistinliler) zaten enfekte olmuşlar. Doğdukları andan itibaren onlara Yahudilerden nefret etmeleri ve onları öldürmeleri öğretiliyor” ifadelerini kullandı. “Filistinlilerin ölmesinin nedeni Hamas’ın Gazze’deki apartmanların, okulların, hastanelerin altında tünellerinin olması” diyen Senatör, ABD’li bakanın kamuoyu önünde İsrail’i eleştirmeyi bırakması ve onlardan “imkânsız şeyler” istememesi gerektiğini söyledi.

 

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#ABD Kongresi#Lindsey Graham#İsrail

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