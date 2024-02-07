ABD'li senatörden F-16 hamlesi! Resmi kaynaklardan açıklama geldi

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ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti ve birçok sayıda yazılım, donanım ve mühimmat içeren paketin resmi bildirimini Kongre’ye yaptı.

Normal prosedüre göre Kongre’ye resmi bildirimin ardından 15 günlük bir inceleme süresi başlıyor. ABD'li Senatör Rand Paul tam da bu süre içerisinde Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesine dair bir yasa tasarısı hazırladı.



CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD'li Senatörün girişimini CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.

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Dicle Canova açıklamasında "Resmi kaynaklar diyor ki F-16 satış süreci planlandığı gibi devam etmektedir, bu süreçte Türkiye'nin muhatabı ABD'dir. Yani Ankara süreçte herhangi bir aksama beklemiyor." ifadeleri kullandı ve sözlerine şöyle devam etti;

"BİREYSEL BİR GİRİŞİM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR"

"Rand Paul komite üyesi değil dolayısıyla girişimi bireysel olarak değerlendiriliyor. Zaten tasarının bu süreci engellemesi için onay alması gerekiyor bu ihtimal de şu aşamada çok düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Kaldı ki Senato ve Temsilciler Meclisinden geçse bile Biden başkanlık yetkisini kullanarak veto hakkını kullanabilir. İlk etapta tasarının oylaması basit çoğunluk gerektirecek eğer geçer ve Biden veto ederse yeniden oylanacak o zaman üçte iki çoğunluğun onayı gerekecek. Senato'nun önünde böyle bir takvim olmadığı belirtiliyor, Senato'nun 8 Şubat'ta tatile girmesi bekleniyor

15 günlük sürenin de aradaki zaman farkı nedeni ile 11 Şubat Pazar sabahı itibari ile dolması bekleniyor. Bu nedenle de Ankara süreçte aksama beklemiyor"