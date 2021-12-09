ABD’li milyarderdeki 14 eser evine geri dönüyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 2 yıl süren olağanüstü çalışması sonuç verdi. Dünyanın en büyük antik sanat koleksiyoncularından ABD’li Michael Steinhardt’a ait, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkeden çalındığı tespit edilen toplam 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığına Manhattan Bölge Savcılığı tarafından el konuldu. El konulan eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14’ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı. Geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürünü, kuş idolleri, Kilia idolü olmak üzere 14 eserin 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.

ANADOLU’DAN GİTTİĞİ İSPATLANDI

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, eserlerin Anadolu’dan yasadışı yollarla götürüldüğünü ispatladıklarını söyledi. Boz, operasyonun 2 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirterek, “Eserlerin Anadolu kökenli olduğunun tespitinin ardından ait oldukları bölgelerde 1960’tan günümüze kadar ortaya çıkmış kaçak kazı veya kültür varlığı kaçakçılığına ilişkin yargı kararlarını inceledik. Müzelerin arşivlerinden bu eserlerin benzerleri ortaya çıkarıldı. Bilgi, belge, görgü şahitleri bulduk. Bunları Manhattan Savcılık Ofisi ile paylaştık” dedi.

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Boz, Steinhardt’ın savcılıkla yaptığı anlaşmada, 180 eserin hakkından feragat ederek, hayatının geri kalanında kültür varlığı satın almayacağını beyan ettiğini söyledi.





YILDIZ AVCISI TEMYİZE GİTTİ

Steinhardt’ın 2017’de Christie’s Müzayede Evi’nde satışa sunduğu kamuoyunda ’Yıldız Avcısı’ olarak bilinen Kilia tipi idol ile ilgili de dava açtıklarını, ancak kararın Türkiye aleyhine çıktığını anımsatan Boz, “Türkiye bu kararı temyize götürdü ve 2022 yılının ilk yarısında karar verilmesi bekleniyor” dedi.

GEYİK TİPİ RİTON

Pişmiş toprak ya da metalden, genellikle hayvan başı şeklinde yapılmış ve içine sıvı konulan kaplara riton (rhyton) adı verilir.