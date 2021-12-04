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AB’den Türkiye’ye 325 milyon Euro

#AB#Türkiye#Euro
AB’den Türkiye’ye 325 milyon Euro

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için yürürlükte olan Sosyal Uyum Yardımı’nın (SUY) 2023’e kadar uzatılmasını sağlamak amacıyla 325 milyon Euro (5 milyar TL) tutarındaki kaynağı serbest bıraktı.

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Acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mültecilere elektronik kart aracılığıyla nakit yardım temeline dayanan SUY’dan 1.5 milyondan fazla mülteci yararlanıyor. AB Komisyonu’nun Kriz İdaresinden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, “Türkiye’de bulunan hassas durumdaki mülteciler beş yılı aşkın süredir insani yardımlarımıza güvenerek hayatlarını sürdürüyor.

Onları hayal kırıklığına uğratmayacağız” dedi. SUY, mültecilerin kira ödemesi, ulaşım masrafları, faturalar, yiyecek ve ilaç gibi en önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine katkı sağlıyor. Önceki gün açıklanan fon, Türkiye’deki mültecileri desteklemeyi amaçlayan ve 25 Haziran’da duyurulan 3 milyar Euro (46.6 milyar TL) tutarındaki yeni mali destek paketinin bir parçasını oluşturuyor.

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#AB#Türkiye#Euro

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