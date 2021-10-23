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AB’den Merkel’e alkışlı veda

#Merkel#Avrupa Birliği Zirvesi#Türkiye
AB’den Merkel’e alkışlı veda

Şansölye olarak görev yaptığı 16 yıldaki 107’nci Avrupa Birliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’e liderler tarafından ayakta alkışlanarak veda etti.

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ALMANYA’da başbakanlık koltuğuna oturduğu 2005’ten bu yana 107’nci Avrupa Birliği Zirvesi’ne katılan Angela Merkel, üye ülkelerin liderleri tarafından alkışlarla uğurlandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, “Sen bir abidesin. Angela’sız bir AB Zirvesi Vatikansız Roma ya da Eyfel Kulesiz bir Paris gibidir” dedi.

LİDERLERDEN MESAJLAR

Merkel, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, endişe duymayı gerektiren bir zamanda ayrıldığını vurgulayıp göç, ekonomi ve bazı üye ülkelerde hukukun üstünlüğü konularında yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak, “Çok sayıda krizin üstesinden geldik ancak bir dizi çözülmemiş sorunumuz var” ifadelerini kullandı.

Şansölye Merkel’in ayrılışını değerlendirenler arasında eski ABD Başkanı Barrack Obama da vardı. Obama video mesajında, kadın-erkek, genç-yaşlı çok sayıda insanın zor zamanlarda hayranlık duyacağı rol modeli olduğunu belirterek, “Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim” diyerek Merkel’e Almanca teşekkür etti. Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Merkel’in bir uzlaşı makinesi olduğunu belirterek, “Avrupa onu özleyecek” dedi. Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg de “kuşkusuz büyük bir Avrupalı” olarak nitelediği Merkel’in ayrılığının AB’de boşluk bırakacağını söyledi.

TEKRAR GELEBİLİR

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Merkel’in ruhunun ve deneyiminin kendileriyle kalacağının altını çizen Michel, “Bizi terk etmiyorsun” diye konuştu. Ayakta alkışlanarak uğurlandığı toplantının Merkel’in son AB Zirvesi olmaması ihtimali de var. Bunu Almanya’daki koalisyon çalışmalarının hangi tarihte tamamlanacağı belirleyecek. Olası yeni koalisyon ortaklarının hedefi hükümeti 6 Aralık haftasında kurmak. Bu tarihte yaşanacak olası bir aksama Merkel’in aralık zirvesi için Brüksel’e dönmesi sonucunu doğurabilir.

Zor zamanlarda devreye soktuğu uzlaşı yöntemleriyle AB’nin yakın tarihine damga vuran Merkel, bu yaklaşımını dün sona eren zirvede de son dakikaya kadar kullandı. Merkel, dün sona eren zirvede liderlerin saatlerce ele aldığı göç ve Polonya’da hukukun üstünlüğü alanında yaşanan sorunların AB içinde “kavga konusu” olmaması ve diyalogla hareket edilmesi için yoğun çaba harcadı.

AB’den Merkel’e alkışlı veda
Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi. Almanya’da SPD, Yeşiller ve FDP 6 Aralık’ta koalisyonu kurmayı hedefliyor.

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TÜRKİYE’YE İKİ GÖÇ MESAJI

İKİ günlük AB zirvesinin önemli konu başlıklarından biri göçtü. Bir yandan Afganistan bağlantılı olası göç akınını diğer yandan Belarus’un mültecileri AB’ye karşı baskı unsuru olarak kullanmasını ele alan liderler Türkiye konusunda da bir olumlu bir olumsuz mesaj verdiler.

YARDIM KONUSU

Olumlu mesaj Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik AB yardımı konusundaydı. Zirve sonuç bildirisinde, bundan önceki son iki zirvede alınan kararlar çerçevesinde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerdeki Suriyeli mülteciler için yapılacak yardımın vakitlice yapılmasının umulduğu vurgulandı. AB’nin yapacağı yeni yardımın da 3 milyar Euro seviyesinde olması yönünde beklenti var.

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DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Olumsuz mesajın odağında ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yer aldı. Göç odaklı 18 Mart mutabakatına ilişkin olarak Türkiye’ye bu belgeyi, Kıbrıs da dahil olmak üzere tam ve ayrımcılık yapmaksızın uygulama çağrısı yapıldı. Mutabakatın maddelerini tam uygulamayan AB’nin Ankara’ya bu yönde çağrı yapması dikkat çekti.

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#Merkel#Avrupa Birliği Zirvesi#Türkiye

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