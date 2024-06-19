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AB’de koltuk pazarlığı kızıştı

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Parlamentosu#Seçim#Ursula Von Der Leyen
AB’de koltuk pazarlığı kızıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri sonrasında Avrupa Birliği kurumlarının yöneticilerini belirlemek üzere önceki gece Brüksel’de gayriresmi nitelikli bir toplantıda bir araya gelen Birlik liderleri uzlaşamadı. Nihai kararın alınacağı 27-28 Haziran’daki zirve öncesinde istişare için yapılan toplantı özellikle sağ eğilimli partilere üye liderlerin tavrı nedeniyle tıkandı.

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LEYEN GÖREVDE KALABİLİR

Seçimlerden ilk sırada çıkan merkez sağ Avrupa Halk Partisi’ne (EPP) üye liderler, iki buçuk yıl için belirlenen ve aynı süreyle bir kez yenilenebilen AB Konseyi Başkanlığı’nı paylaşmak istediler. EPP, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) üyesi eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın ilk dönem için atanması sonrasında ise görevin kendi çizgilerinden birine verilmesini isteyince tartışma tıkandı. İtalya ve Macaristan da genel yaklaşımdan rahatsız olduklarını hissettirdiler. Macaristan, Ursula von der Leyen’in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı olarak atanmasına net şekilde karşı çıktı. Henüz uzlaşı sağlanmasa da Von der Leyen ve Costa’nın yanı sıra AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüskek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AP Başkanlığı için de mevcut Başkan Roberta Metsola’nın isimleri hâlâ ön planda.

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#Avrupa Parlamentosu#Seçim#Ursula Von Der Leyen

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