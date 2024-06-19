AB’de koltuk pazarlığı kızıştı

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LEYEN GÖREVDE KALABİLİR

Seçimlerden ilk sırada çıkan merkez sağ Avrupa Halk Partisi’ne (EPP) üye liderler, iki buçuk yıl için belirlenen ve aynı süreyle bir kez yenilenebilen AB Konseyi Başkanlığı’nı paylaşmak istediler. EPP, Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) üyesi eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa’nın ilk dönem için atanması sonrasında ise görevin kendi çizgilerinden birine verilmesini isteyince tartışma tıkandı. İtalya ve Macaristan da genel yaklaşımdan rahatsız olduklarını hissettirdiler. Macaristan, Ursula von der Leyen’in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı olarak atanmasına net şekilde karşı çıktı. Henüz uzlaşı sağlanmasa da Von der Leyen ve Costa’nın yanı sıra AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüskek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas, AP Başkanlığı için de mevcut Başkan Roberta Metsola’nın isimleri hâlâ ön planda.