AB’de aşı pasaportu çatlağı

Video konferans yöntemiyle toplanan AB liderlerinin ana gündem maddeleri arasında yer alan aşı pasaportu için, özellikle turizmin gelirlerinde önemli yer tuttuğu ülkeler bastırıyor. Dünkü zirveden bu konuda uzlaşı çıkmazken, AB çapında bir sistemin teknik boyutu için bile en az üç aya ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Yunanistan ve İspanya, aşı pasaportunun en önemli savunucuları durumundalar. Atina, AB çapında bir uygulamaya geçilmemesi halinde tek taraflı hareket etmeye hazır olduğunun sinyalini verdi. Avusturya ve Bulgaristan da İsrail’inkine benzer ‘yeşil paso’ sistemi oluşturulmasından yana. Almanya ve Fransa ise şu aşamada süreci frenliyor. Bunun gerekçesi ise, bu tür bir adımın aşıyı ‘de facto’ zorunlu hale getireceği ve aşıya erişimi olmayanlar ya da aşı olmamayı tercih edenler açısından ayrımcılık yaratacağı. Aşılanan sayısının düşüklüğü de aşı pasaportunun hayata geçirilmesinin önündeki en önemli engellerden biri. Bu tabloya rağmen toplantı, üye ülkelere girişler ve toplumun açılması için ortak kriterlere dayalı, dijital formatta bir sertifikaya yönelik desteğin giderek büyüdüğünü gösterdi.

HIZLANMA ÇABASI

Aşılama sürecinin planlanandan çok daha yavaş ilerlemesi AB başkentlerini zorda bırakırken epidemiyolojik durumun ciddiyetini koruduğunun altını çizen Avrupalı liderlerin ana mesajı, bir yandan aşı ediniminin hızlandırılması, diğer yandan gerekiyorsa sıkı önlemler uygulamaya devam edilmesi oldu.