ABD’den YPG’ye 165 milyon dolar

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ABD Temsilciler Meclisi’nde geçen hafta 80’e karşı 350 oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden’ın onayına gönderilmek üzere Senato’da da oylandı. Biden’ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor. 817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senatoda 11’e karşı 83 oyla kabul edildi.

BÜTÇEDE NELER VAR

Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4.6 arttırılması, Pentagon’un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan’a 2027’ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor. Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi’ni finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD’nin Avrupa’daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.

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DESTEK BİRAZ AZALDI

Savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi. Suriye’de ise terör örgütü PKK/YPG’nin de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi. Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisi tarafından tasarıya eklenen değişiklikler, tasarının son halinden çıkarılmıştı. ABD yönetimi, 2022 mali yılında DEAŞ’a karşı mücadele fonu için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye’deki gruplara DESTEK olarak sağlamıştı.