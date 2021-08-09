ABD’den Türkiye’ye helikopter jesti
ABD Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye’nin yangınlarla mücadelesine destek olarak iki adet yangın söndürme helikopteri gönderileceğini açıkladı.
Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin COVID-19 pandemisinin başlarında ABD’nin yardım çağrısına koruyucu ekipmanla yanıt vermesi hatırlatılarak, “bu jeste karşılık verilmek istendiği” ifade edildi.
Açıklamada iki adet CH-47 ‘Chinook’ tipi helikopterin gönderilme sürecinin başladığı belirtilerek “ABD, orman yangınlarının yarattığı tahribatı çok iyi anlamaktadır. Türkiye’de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız” denildi.