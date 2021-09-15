ABD’den Suriye’ye 45 taşıtlık yeni konvoy

Suriye’de resmi haber ajansı SANA’nın bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekipman ve silah yüklü 45 araçtan oluşan bir ABD konvoyu, Irak ile El Velid sınır kapısından Haseke kırsalında bulunan El Malikiye bölgesindeki Khrab el-Jeer havaalanına giriş yaptı.

Yarubiya kırsal bölgesindeki kaynaklar konvoyda, tankerler, paketlenmiş büyük kutular gördüklerini söyledi. Son birkaç haftadır ABD kamyon ve TIR’larının Haseke bölgesine giriş yaptığı rapor ediliyordu. Suriye’nin kuzeydoğusu ABD’nin desteklediği terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin ana bileşenini oluşturduğu SDG’nin elinde bulunuyor. ABD’nin Suriye’de 900 civarında askeri olduğu sanılıyor.

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