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ABD’den Suriye ve Irak'ta operasyon sinyali

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#ABD#Joe Biden#Suriye
ABD’den Suriye ve Irakta operasyon sinyali
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 23:50

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’ye yazdığı mektupta Irak ve Suriye’deki ABD üslerine düzenlenen saldırılara değinerek, "ABD, daha fazla tehdit ya da saldırı olması durumunda gerekli ve uygun şekilde daha ileri adımlar atmaya hazırdır" ifadelerine yer verildi.

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Irak ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu ülkelerdeki üslerini korumak için operasyon yapabileceğinin sinyalini verdi. Biden Kongre’ye yazdığı mektupta, İran yanlısı milis gruplarının Irak ve Suriye'de ABD personeline ve tesislerine yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu saldırılar ABD personelinin yaralanmasına yol açmış ve hem ABD personelinin hem de ABD kuvvetleriyle birlikte görev yapan koalisyon güçlerinin hayatlarını ciddi bir tehdit altına sokmuştur” dedi.

Biden emri doğrultusunda ABD ordusunun Irak ve Suriye'de söz konusu milis gruplarına karşı saldırılar düzenlediğini belirttiği mektubunda, “Saldırıların amacı ABD'ye ve ortaklarımıza karşı devam etmekte olan bir dizi saldırıyı etkisiz hale getirmek ve İran'ı ve İran destekli milis gruplarını ABD personeline ve tesislerine karşı yeni saldırılar düzenlemekten veya bu saldırıları desteklemekten caydırmaktı” dedi.

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Biden, saldırıların anayasal çerçevede uluslararası hukuka uygun olarak ve ABD’nin doğal meşru müdafaa hakkı kullanılarak gerçekleştirildiğini aktardığı mektubunda, "ABD, daha fazla tehdit ya da saldırı olması durumunda gerekli ve uygun şekilde daha ileri adımlar atmaya hazırdır" dedi.

GAZZE'DEKİ SAVAŞ SONRASI ABD ÜSLERİNE SALDIRILAR ARTTI

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar artmaya başladı. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı "Irak İslami Direnişi" adlı grup üstlenmişti.

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#ABD#Joe Biden#Suriye

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