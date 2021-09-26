ABD’den PKK/YPG’ye 177 milyon dolar yardım

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Razi CANİKLİGİL/NEW YORK- Pentagon’un talep ettiğinden 25 milyar dolar daha fazla olan bütçe, 113’e karşı 316 oyla kabul edildi. Tasarı ile Irak ve Suriye’de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için 522 milyon dolar kaynak ayrılırken, bunun 177 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye programına tahsis edildi. 2021 bütçesinde aralarında YPG/PKK’nın da bulunduğu Suriye’deki gruplar için ayrılan kaynak 200 milyon dolar olmuştu.

85 YENİ F-35

Afganistan ‘dan kaotik çekilmenin gözden geçirilmesi için bir komisyon kurulmasını öngören tasarı ile ayrıca; toplam 13 yeni savaş gemisi ve denizaltı için 28.4 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon filosuna 85 adet F-35 ve 24 adet F-15 savaş uçağı ekleyecek. Tasarının yasalaşması için Senato’nun kendi versiyonunu kabul edip kongrenin iki kanadının metinlerini ortaklaştırması ve bunun Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor.