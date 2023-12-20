ABD’den Kızıldeniz ticaret yolunu açık tutma harekâtı: ‘Refah Muhafızları’ gemileri koruyacak

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Asya ile Avrupa arasındaki en kısa rotayı sunan Kızıldeniz’de ve Yemen açıklarında son dönemlerde ticari gemilere yönelik Husilerin başlatmış olduğu balistik füze ve kamikaze insansız hava araçları (İHA) saldırıları sebebiyle ABD’nin başını çektiği çokuluslu bir deniz gücü operasyonu başlatılıyor.

PENTAGON AÇIKLADI

Yeni görev gücü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in yazılı bir açıklamasıyla duyuruldu. Kızıldeniz’in güneyi ve Aden Körfezi’ndeki güvenlik sorunlarını ele almak amacıyla başlatılan Refah Muhafızı Operasyonu’na Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, Seyşeller ve İspanya’yı da içeren birçok ülkenin katıldığı ve amacının sefrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve bölgesel güvenlik ve refahın desteklenmesi olarak tarif edildi.

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ÖNEMLİ BİR KORİDOR

Yemen’deki Husiler tarafından yapılan saldırıları ‘pervasız’ diye nitelendiren Austin, bu saldırıların ticaretin serbest akışını tehdit ettiğini ve masum denizcileri tehlikeye attığını belirtti. Bölgede korsancılığa karşı faal olan ‘Görev Gücü 153’ün üzerine inşa edilecek Refah Muhafızı Operasyonu’nun ticari gemilere refakat etmeyeceği, ancak güvenli geçiş için kalkan oluşturacağı belirtildi.

KÜRESEL TİCARETE TEHDİT

Saldırılardan ötürü son günlerde dünyanın en büyük taşımacılık şirketlerinden bazıları Kızıldeniz’i kullanmayı bırakacaklarını açıklamıştı. Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM gibi taşımacılık şirketlerinin yanı sıra İngiliz petrol şirketi BM de güvenlik nedeniyle Kızıldeniz’i kullanmayacağını açıklamıştı. Bu şirketlerin Kızıldeniz yerine Afrika kıtasının etrafından dönüp Cebelitarık üzerinden Akdeniz’e ulaşması yolu uzattığından fiyat artışlarına neden olabileceği yorumları yapılıyor.

BİLGİ NOTU

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 10’u Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Her gün 50’den fazla gemi Süveyş Kanalı üzerinden milyonlarca dolarlık malı Avrupa ve Asya arasında taşıyor.

HUSİLER, ABD’YE MEYDAN OKUDU: TÜM DÜNYA SEFERBER OLSA SALDIRILAR SÜRECEK

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Yemen’deki İran destekli Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdel-Salam, ABD liderliğindeki koalisyona meydan okuyarak X platformunda yaptığı açıklamada “Amerika’nın kurduğu koalisyon İsrail’i korumak ve hiçbir gerekçe olmaksızın denizi askerileştirmek içindir ve Yemen’i Gazze’ye destek için meşru operasyonlarını sürdürmekten alıkoymayacaktır” dedi. Bir diğer Husi yetkilisi Muhammed el-Bukhaiti de “ABD, dünyayı seferber etse de askeri operasyonlarımız bitmeyecek... ne pahasına olursa olsun” ifadesini kullandı.