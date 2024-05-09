ABD’den İsrail’e Refah freni

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Jeo Biden yönetiminin, İsrail’in Refah’ta bu hafta başında başlattığı ve Beyaz Saray yetkilileri tarafından “sınırlı operasyon” olarak tanımlanan saldırının büyümesi endişelerinden ötürü İsrail’e gönderilmesi planlanan büyük bir askeri sevkıyatı geçici olarak durdurduğu ortaya çıktı.

3500 BOMBA ASKIDA

Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisinin salı gecesi geç saatlerde Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, İsrail’in Refah’a tam kapsamlı bir saldırı başlatma kararına yaklaştığına dair çekinceler nedeniyle İsrail’e yapılacak bomba sevkiyatını durdurduğunu söyledi. Yetkiliye göre sevkiyat, 1.800 adet 900 kilogramlık bomba ve 1.700 adet 225 kilogramlık bombalardan oluşuyor.

ABD’NİN CAN KAYBI ENDİŞESİ

Washington’ın özellikle 900 kilogramlık bombaların Refah’ta İsrail tarafından siviller üzerine bırakılması endişesinin olduğu ve bundan dolayı sevkıyatın durdurulduğu da bildirildi. Fakat bu sevkıyatın gerçekleşmemesi durumunda dahi İsrail’in sahip olduğu eldeki mühimmatlar ile Refah’ta geniş çaplı bir askeri saldırı yapabilme kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

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İSRAİL: ARAMIZDA ÇÖZÜYORUZ

ABD’nin İsrail’e ağır bombaların sevkiyatını durdurmasıyla ilgili önceki gün Tel Aviv’de konuşan IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) Sözcüsü Daniel Hagari, anlaşmazlıkların müttefikler arasında “kapalı kapılar ardında” çözüldüğünü öne sürdü. Askeri mühimmat yardımından daha önemli olan şeyin operasyonel destek olduğunu belirten Hagari, İsrail ile ABD orduları arasındaki koordinasyonun “İsrail tarihinde eşi benzeri olmayan bir boyuta ulaştığını” iddia etti.

BÜYÜK OPERASYON BİLMECESİ

İsrail ordusunun pazartesi günü duyurduğu Refah operasyonunun Beyaz Saray tarafından “sınırlı” olarak tanımlanması sonrasında Hürriyet, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh’e “büyük operasyonun tanımı nedir? Sınırlı operasyonun anlamı nedir” diye sordu. “Büyük bir askeri operasyon sivillerin hayatını tehlikeye atan operasyondur. Refah’ta sivillerin hayatını riske atan bir şeyi desteklemeyiz” diyen Pentagon sözcüsü, şu ana kadar İsrail’den sivillerin hayatını riske atmayacak inandırıcı bir Refah operasyon planı görmediklerinin altını çizdi.

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REFAH’I PENTAGON’A SORDUK

Aylardır “Refah’ta büyük bir askeri operasyona karşıyız” diyen Biden yönetimi, İsrail ordusunun Refah’ta ilk etapta 100 bin kişiye tahliye çağrıları yapmasından sonra buna “sınırlı operasyon” derken Hürriyet, Pentagon’a bunu da sordu. “Pentagon için riske atılabilecek sivillerin kabul edilebilir bir sayısı mı var? İsrail’e bir çizgi çiziyorsunuz. Bunu geçmemelerini nasıl sağlayacaksınız” sorusuna ise Singh, “Büyük ölçekli bir operasyonun neye benzeyeceği konusunda belirli bir rakama girmeyeceğim” dedi.

TANKLAR REFAH SINIRINDA BEKLİYOR

İsrail ile Hamas arasında bir yandan ateşkes ve rehine takası anlaşmasına dair görüşmeler sürerken diğer yandan İsrail ordusu Refah’a yönelik büyük bir askeri harekâtın hazırlıklarına devam ediyor. İsrail’e ait çok sayıda tank kente giriş pozisyonu almış durumda bekletiliyor. Öte yandan bölgeden tahliye edilen Filistinli siviller Gazze’nin merkezine, özellikle de Deir el-Balah şehrine akın ediyor.

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SINIR KAPISI AÇILDI

İsrail ordusu, Gazze’ye Kerem Şalom geçiş kapısından insani yardım girişine yeniden izin verildiğini duyurdu. Sınır kapısı pazar günü, Hamas’ın roket saldırısında dört İsrail askerinin ölmesinin ardından kapatılmıştı. Mısır sınırındaki Refah sınır kapısı hâlâ kapalı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas’ın rehineleri serbest bırakmayla sonuçlanacak bir anlaşmaya yanaşmaması halinde Refah kentine operasyonu derinleştireceklerini söyledi. Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana sürdürülen saldırılarda İsrail tarafından öldürülen Filistinli sivillerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 34 bin 844’e yükseldi. Filistinli yetkililer dün itibarıyla son 24 saatte en az 55 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze’nin ayakta kalan tek şehri Refah’ta Hamas’a yönelik “sınırlı operasyonu” sürerken, arabulucular, tarafları Mısır’da kurulan müzakere masasında anlaşmaya ikna etmeye çalışıyor. ABD’den görüşmelerin gidişatına ilişkin iyimser açıklamalar gelirken, İsrail ve Hamas aralarındaki anlaşmazlığın büyük olduğunu belirtiyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALARA DEVAM

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, masadaki mevcut pozisyonların “bir anlaşmaya varılmasını mümkün kıldığını” söyledi. Ancak Kirby’nin iyimserliğinin aksine İsrail’in değerlendirmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlığın büyük olduğu yönünde. İsrail medyasına konuşan yetkililer, Hamas’ın Gazze lideri Yahya Sinvar’ın “İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi” koşulundan vazgeçmediğini kaydetti. Refah operasyonun görüşmeleri çıkmaza soktuğunu belirten Hamas ise devam eden müzakerelerin “ellerindeki rehinelerin son şansı olduğunu” bildirdi. Mısır medyası, müzakerelerin kısa süre içinde tamamlanacağını öne sürdü. Ayrıca ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’un ateşkes çabaları kapsamında, Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceği belirtildi.