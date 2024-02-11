ABD’den İsrail’e bir mesaj daha: Savaş hukukuna uymazsan silah yok

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TAAHHÜT İSTEYECEK

Biden’ın imzaladığı son başkanlık kararnamesine göre ABD, askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi talep edecek. Kararnamede ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt istenecek denilse de İsrail gibi aktif çatışma içindeki ülkeler için bu süre 45 gün olarak belirlendi. Biden, önceki gün de yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de ‘sınırı aştığını’ dile getirmişti. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sivillerin sayısı 28 bini aşmış durumda.

İSRAİL LİSTE BAŞI

ABD, yüzü aşkın ülkeye askeri yardımda bulunuyor. 1950’den bu yana en çok yardım alan ülkeler listesinin başında ise İsrail geliyor. Washington, İsrail’e her yıl yaklaşık 4 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat hibe ediyor. Ayrıca söz konusu kararnameye göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, çatışma durumunda sivillere ABD’nin göndereceği yardımların teslim edilmesine dair bir güvence vermesi de zorunlu tutulacak.

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İSRAİL, ADALET DİVANI KARARLARINI İHLAL EDİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), Filistinlilerin haklarını korumak için acil adımlar atması ve soykırım oluşturabilecek tüm faaliyetleri durdurmasını isteyen ihtiyati tedbir kararını ihlal ediyor gibi göründüğü belirtti. İngiliz The Guardian gazetesine demeç veren Albanese, UAD’nin 26 Ocak’taki kararında İsrail’den soykırım teşkil edebilecek tüm faaliyetleri durdurmasını istediğinin altını çizerek, buna rağmen Gazze Şeridi’nde şiddetin ve sivil altyapının yıkılmasının sürdüğünü ve saldırıların zorlu yaşam koşullarını daha ağırlaştırdığını ifade etti.

İLERLEME SAĞLANAMADI

Guardian gazetesine konuşan üst düzey Batılı yetkililer de Albanese’nin söylediklerini teyit edici açıklamalarda bulunarak İsrailli makamlarla saatlerce süren müzakerelere rağmen 26 Ocak’taki tedbir kararlarından bu yana somut bir ilerleme sağlanmadığını öne sürdü. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail hakkında 15’e 2 oyla ihtiyati tedbir kararı vermiş, İsrail’in mahkemeye ihtiyati tedbirler ile ilgili 23 Şubat’a kadar yanıt vermesini talep etmişti.