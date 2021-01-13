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GeriDünya ABD'den flaş karar! 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 01:13 | Son Güncelleme:

ABD'den flaş karar! 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

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ABD'den flaş karar! 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.

Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların yeni tip koronavirüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.

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