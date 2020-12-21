ABD'den dev koronavirüs yardım paketi!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de aylar süren anlaşmazlıklar sonucu Amerikan Kongresi'nde 900 milyar dolarlık yardım paketi onaylandı. Yardım paketi kapsamında, salgın nedeniyle etkilenen işletmeciler ve vatandaşlara maddi destek verilmesi amaçlanıyor.