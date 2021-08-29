ABD’den DEAŞ-H’ya SİHA ile misilleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktör Yardımcısı Tümgeneral William Taylor, Afganistan’ın Nangahar ilinde DEAŞ’ın Afganistan koluna yönelik düzenlen saldırıda 2 üst düzey DEAŞ mensubunun öldüğünü, birinin ise yaralandığını açıkladı. Taylor, bu kişilerin Kabil’deki terör saldırısı ile doğrudan ilişkili olup olmadığını bilmediğini söyledi.

‘SALDIRILAR OLABİLİR’

Askeri ve güvenlik danışmanlarıyla görüşmesinin ardından yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden da SİHA saldırsıyla ilgili “Bu saldırı sonuncusu değil. İntihar saldırısıyla ilgisi olanların yakasını bırakmayacağız, onlar bunun bedelini ödeyecek” ifadelerini kullandı. “Bölgedeki son derece tehlikeli durumun sürdüğünü” kaydeden Biden, “Komutanlarımız bana önümüzdeki 24 ile 36 saat arasında yeni bir saldırı olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler” dedi.

TALİBAN’DAN TEPKİ

Öte yandan Taliban, ABD’nin düzenlediği SİHA saldırısına tepki gösterdi. Reuters’a konuşan örgüt sözcüsü Zabihullah Mücahid, “ABD’nin hava saldırısını başlatmadan önce bizi bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu, Afgan topraklarına yapılan açık bir saldırıdır. Saldırılar sonucunda iki kişi öldü, iki kadın ve bir çocuk da yaralandı” dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor