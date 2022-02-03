ABD’den BAE’ye askeri destek kararı

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Destek adımı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan arasındaki telefon görüşmesinden sonra geldi. Açıklamada, BAE’de USS Cole destroyeri ve beşinci nesil F-22 ve F-35 jetleri konuşlandırılacağı belirtildi.

Görüşmede Austin’in söz konusu adımı, “ABD’nin uzun süreli stratejik ortağı BAE’nin yanında olduğunun açık bir göstergesi” olarak nitelediği belirtildi. BAE’nin, Yemen’deki Suudi güçlerini desteklemesinin ardından, Husiler ocak ayı başlarında bu BAE’deki havalimanı şantiyesi ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin yakıt tankerlerini vurmuştu. 24 Ocak’taki bir başka balistik füze saldırısı ise BAE’de konuşlu Amerikan Patriot hava savunma sistemleri tarafından önlenmişti.