MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi
GeriDünya ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'deki Maarif Okulu ikinci mezunlarını verdi
Abone Olgoogle-news

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) ABD New Jersey eyaletinde bulunan Maarif Okulu, bu yıl ikinci mezunlarını verdi.

ABD'de etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dönem sonunda yapılamayan mezuniyet töreni, veliler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek sınırlı katılımla düzenlenen törende, öğrenciler ve öğretmenler konuşmalar yaptı. TMV ABD Direktörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, öğrencilere nereden geldiklerini asla unutmamalarını öğütleyerek, "Maarif olarak mezunlarımızla gurur duyuyoruz. Kendilerinin Amerika'da Müslüman toplumun önde gelen liderleri olacaklarına inancımız tam." dedi.

Özkan, salgın nedeniyle iptal edilen mezuniyet törenini yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Mezunlarımızı, bütün zorluklara rağmen bugünü yaşatmadan göndermek istemedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından diplomaları takdim edilen öğrenciler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 2017'de New Jersey'de açılan Maarif Okulu'nun mevcut 147 öğrencisi bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle