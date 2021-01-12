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Dünya
ABD, (DHA) -
Haber Giriş: 12.01.2021 - 07:59 | Son Güncelleme:

ABD'deki kanlı baskın sonrası Twitter'dan flaş karar

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ABD'deki kanlı baskın sonrası Twitter'dan flaş karar
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Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını açıkladı.

Twitter, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kişiler tarafından ABD Kongre binasına yapılan saldırının ardından QAnon komplo teorileri harketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

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