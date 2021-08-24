ABD'de Walt Disney eğlence şirketi, sendikalı işçileriyle koronavirüs aşısı konusunda anlaştı

Orlando kentinde bulunan Walt Disney Parks & Resorts ile Service Trades Council Union (STCU) isimli sendika arasında dün imzalanan anlaşmanın 1. maddesinde, "Çalışanlara, 22 Ekim'e kadar Kovid-19 aşısı yaptırmaları zorunluluğu bildirilecek." ifadesi yer aldı.



Söz konusu anlaşmanın, Pfizer-BioNTech'e ait Kovid-19 aşısının Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) tam onay almasından kısa bir süre sonra duyurulması dikkati çekti.



Eğlence şirketi ile STCU arasında varılan anlaşmaya göre, tüm sendikalı işçiler Kovid-19 aşılarını tam olarak yaptırmak zorunda kalırken, aşılanmadığı için işini kaybedenler aşı belgelerini sundukları zaman eski işine geri kabul edilecek.



Walt Disney World ayrıca, 77 bin çalışandan STCU sendikasına üye 43 bin işçinin aşılanmaları için birkaç hafta içinde toplu aşı etkinlikleri düzenleyecek.



Disney geçen ay, sendika dışındaki tüm saatlik ve maaşlı çalışanlarının en geç 60 güne kadar iki doz aşılarını yaptırmaları, evden mesai yapan şirket çalışanlarının da işe dönüşte aşı kanıtlarını hazırlamaları gerektiğini duyurmuştu.

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