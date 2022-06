ABD'de uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

Miami Uluslararası Havalimanı panik dolu anlara sahne oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, havalimanına iniş yapan uçak pistten çıktı.

Aynı haberlere göre, kaza uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gerçekleşti

Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli seferber olurken uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edildi.

Yetkililer olay ile ilgili yapılan ilk açıklamada üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bilgisine yer verdi.

Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkezi Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Red Air'e ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirketten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

🚨#BREAKING: Aircraft catches fire as its landing gear collapsed



📌#Miami l #Florida



Multiple Emergency crews are currently at the scene as Red Air aircraft catches fire as its landing gear collapsed after landing at Miami International Airport All passengers been evacuated pic.twitter.com/3D8Ioak9kn