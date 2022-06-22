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ABD'de uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

#Uçak Kazası#ABD#Miami
ABDde uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

ABD'de 126 yolcu ve 11 mürettebatı taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıktı. Yolcuların panik halinde uçaktan tahliye edildikleri anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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Miami Uluslararası Havalimanı panik dolu anlara sahne oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, havalimanına iniş yapan uçak pistten çıktı.

Aynı haberlere göre, kaza uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gerçekleşti

ABDde uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

Alev alan uçağı söndürmek için havalimanı personeli seferber olurken uçakta bulunan 126 yolcu ve 11 mürettebat tahliye edildi.

Yetkililer olay ile ilgili yapılan ilk açıklamada üç kişinin hafif şekilde yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını bilgisine yer verdi.

ABDde uçak pistten çıktı... Panik anları kamerada

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Yolcuların yanan uçaktan tahliye edildikleri anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Merkezi Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan Red Air'e ait uçakta yaşanan arıza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şirketten ise konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı

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#Uçak Kazası#ABD#Miami

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