ABD’de toplumsal kaos: Sağlık çalışanları eylemcilere karşı

ABD’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle yaşanan kriz devam ediyor. Colorado eyaletinde, salgın tedbirlerine itiraz eden kişilerin eyleminde sağlık çalışanları ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Sağlık çalışanları, eylemcilerin araçlarınının önünde durarak göstericilere karşı geldi. Eylemciler, Vali Jared Polis’ten korona yasaklarını kaldırmasını talep ederken sağlık çalışanları sessiz bir şekilde trafiği tıkayarak protestoculara karşı tavır koydu.

KURALLAR UYMADILAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, eyalet valilerinin aldığı kararlara itiraz ederek eylemcileri desteklemesinin ardından kısıtlama karşıtı gösterilerde büyük artış oldu.

TRUMP ATEŞLİYOR

Eylemciler önceki gün de Teksas, Colorado, Montano, Arizona’nın da aralarında bulunduğu Trump destekçilerinin çoğunlukta olduğu eyaletlerde sokağa çıktı. ‘Evde kal’ talimatlarına rağmen protestolara katılan göstericilerin çoğunun maske takmaması ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların ne zaman gevşetilebileceği tartışmalarının sürdüğü ABD’de, Başkan Trump, önlemlerin en kısa sürede hafifletilmesini, iş yerlerinin açılmasını ve ekonominin canlanmasını istiyor.



YETKİ VALİLERDE

Ohio, Teksas ve Florida gibi eyaletler 1 Mayıs’tan sonra sınırlı adımlarla ekonomiyi yeniden açmaya hazırlanıyor. Trump’ın kısıtlamalar konusunda valiler ile sık sık görüştüğünü ve önlemlerin güvenli bir şekilde gevşetilmesi gerektiğini söylemesine rağmen, Twitter’da eylemcilere destek vermesi ve bazı eyaletlerin kısıtlamalar konusunda ileri gittiğini ifade etmesi eleştirilere neden oldu.

CAN KAYBI 40 BİNİ GEÇTİ

John Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı verilere göre, ABD’de COVID-19 tespit edilenlerin sayısı 761.991’e ulaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 40.724’e çıktı. ABD Başkanı Trump ve New York Valisi Andrew Cuomo, salgında zirve noktaya ulaşıldığı, vaka ve ölü sayılarında düşüşün başladığı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Trump, önceki gün salgının zirve noktaya ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini belirtmişti. New York eyaletinde enfekte kişi sayısı 247. 215’e yükselirken, ölenlerin sayısı ise 18.298’e çıktı.