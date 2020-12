ABD'de Şükran Günü tatilinden sonra Kovid-19 rakamları endişe verici seviyeye ulaştı

Yetkililer, hızlı artışlara neden olarak Şükran Günü tatili nedeniyle yapılan seyahatlere ve bir araya gelmelere işaret ederken, salgın verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi’ne göre 2 Aralık'ta günlük can kaybı 3 bin 157 ile salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kovid-19 verilerini derleyen diğer bir site Worldometers’a göre de dün salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 31 olarak kayıtlara geçti.

ABD’de salgının yayılmaya başladığı ilk dalgada kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı 15 Nisan'da 2 bin 752 olarak belirlenmişti.

Ülkede salgının başladığı günden bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 285 bin 550'ye ulaştı.

KOVİD-19 GÜNLÜK VAKA SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Ülke genelinde geçen hafta günlük ortalama 180 bin bandında seyreden vaka sayısının son iki günde 200 binin üzerine çıkarak ani artış göstermesi sağlık yetkililerini ciddi şekilde endişelendiriyor.

Günlük vaka sayısı perşembe günü 206 bin 799, dün de 225 bin 448 artışla yeni bir seviyeye ulaştı.

New York Times, son iki haftada vaka sayılarında yaklaşık yüzde 8, can kaybında yüzde 37 ve virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınanlarda yüzde 29 artış olduğunu yazdı.

Ülkede şu ana kadar kaydedilen toplam vaka sayısı ise 14 milyon 772 bin 535’e yükseldi.

Son bir ayda hastanelerde virüsten tedavi olanlar 2 kat arttı

Son iki günde günlük vaka sayısı 200 bini aşarken, Kovid-19 virüsü nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı da şimdiye kadar görülen en üst seviyeye ulaştı.

Virüs bağlantılı hastanelere kaldırılmaları takip eden Kovid Takip Projesi adlı siteye göre, hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı son bir ayda iki katına çıkarak 3 Aralık itibarıyla 100 bin 755 oldu.

Worldometers'a göre, halihazırda ABD’de 26 bin 153 Kovid-19 hastası kritik durumda bulunurken, şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı da 8 milyon 658 bin 882 oldu.

Yaklaşık 323 milyon nüfusu bulunan ABD’de şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı nüfusun yarısını aşarak 203 milyon 884 bin 1 olarak belirlendi.

VAKA SAYISINDA 3 EYALET 1 MİLYON EŞİĞİNİ GEÇTİ

ABD’deki Kovid-19 salgını eyaletler bazında ele alındığında ise 3 eyaletin vaka sayısında 1 milyonu aştığı görülüyor.

Yaklaşık 29 milyon nüfusu ile California’dan sonra ülkenin ikinci en kalabalık eyaleti olan Teksas, 1 milyon 331 bin 516 vaka sayısı ile salgında başı çekiyor.

Teksas'ı, 39,5 milyon nüfusu bulunan California 1 milyon 315 bin 352 vaka ile ikinci sırada takip ederken, “1 milyon vaka” grubuna katılan 21,5 milyon nüfuslu Florida 1 milyon 39 bin 207 vaka sayısı ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ülkede 500 binin üzerinde vaka sayısı görülen eyaletler sıralamasında da 770 binden fazla vaka ile Illionis'i 722 binden fazla vaka ile New York izliyor.

Eyaletlerdeki Kovid-19 ölüm oranında New York hala ilk sırada

Kovid-19 salgınında en fazla hayatını kaybedenler sıralamasında da ülkede salgının patlak verdiği aylarda uzun süre “ABD’nin Vuhan’ı” olarak adlandırılan 19,4 milyon nüfuslu New York eyaleti vaka sıralamasında 5. sıraya düşse de 34 bin 886 can kaybı ile ilk sıradaki yerini koruyor.

New York’la birlikte ABD’de virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı diğer 8 eyaletin sıralaması ise şöyle:

"Teksas (22 bin 972), California (19 bin 790), Florida (18 bin 997), New Jersey (17 bin 391), İllinois (13 bin 782) ve Pennsylvania (11 bin 220), Massachusetts (10 bin 910) ve Michigan (10 bin 118)".

NOEL TATİLİ ENDİŞELENDİRİYOR

Ülkede durumun her geçen gün kötüye gitmesi ve yaklaşan kış şartları üzerine dün Iowa ve Kuzey Dakota eyaletlerinde vatandaşlara maske kullanma zorunluluğu getirilirken, Ohio ve California’nın yaklaşık 6 milyon nüfuslu San Francisco bölgesinde "evde kal" talimatı verildi.

Bazı uzmanlar, rakamların son birkaç gündür bu kadar artış göstermesinde, geçen hafta kutlanan Şükran Günü tatili nedeniyle olası ertelenen raporlamaların bildirilmesiyle sayıların artmış olabileceğini, normal raporlamaya dönüldüğünde sayıların azalma eğilimi göstermesini ümit ettiklerini kaydetti.

Öte yandan, sağlık yetkilileri, Kovid-19 bağlantılı ölümlerin enfeksiyon patlamasından birkaç hafta sonra geldiğine de işaret ederek, özellikle yaklaşan Noel tatilinde sıkı önlemlerin alınması gereğinin altını çiziyor.

Washington Üniversitesine bağlı Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, dün, aşılamanın başlaması ile şubattan sonra ölüm oranlarında düşüş beklediklerini ancak buna rağmen eyaletler artışı kontrol altına almak için harekete geçmezse nisana kadar can kaybının 770 binleri bulabileceği öngörüsünde bulundu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Newsweek’e yaptığı açıklamada, Şükran Günü tatili sonrası ortaya çıkan vaka artışının üzerine Noel tatili sonrası olası benzeri dalgalanmanın eklenmesiyle ocak ayının korkunç olacağı uyarısında bulundu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Robert Redfield de 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, virüsten dolayı ABD'de ölü sayısının 450 bini bulabileceğini düşündüklerini aktararak, “Gerçek şu ki bu yıl aralık, ocak ve şubat ayları çok zor geçecek.” ifadelerini kullanmıştı.

CDC Seyahat Sağlık Birimi Başkanı Dr. Cindy Friedman, aynı gün yaptığı basın toplantısında, yaklaşan Noel tatili nedeniyle Amerikalılara Kovid-19 virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek için tatil programlarını erteleyerek evde kalmaları çağrısı yapmıştı.

Friedman, “Seyahat edenlerden virüsü taşıdığı halde belirti göstermeyen küçük bir grup dahi bir toplumdan diğerine yüz binlerce yeni enfeksiyon taşımasına neden olabilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.